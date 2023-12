El PP de Foz acusa al alcalde, Fran Cajoto, de "rirse dos veciños" con el recibo del agua

El portavoz municipal del PP focense, Javier Castiñeira, asegura que el alcalde, el socialista Fran Cajoto está "tentando rirse dos veciños" con el descuento que aplicará en el recibo del agua en compensación por las restricciones que tuvieron que sufrir durante el verano. Dicho descuento, según el responsable de los populares focenses, será de 60 céntimos, una cantidad que él califica como "un insulto".

De hecho, Castiñeira llega a preguntarse "que lles pasa pola cabeza á hora de tomar determinadas decisións". Recuerda que ya tuvieron que soportar lo que ellos denominaron como "un ‘xoves negro’ coas subas de impostos absolutamente desproporcionadas" y añade que "agora vemos como todos os usuarios do servizo de abastecemento de auga municipal recibimos unha carta na que Cajoto e a concesionaria do servizo comunican que van a bonificar no próximo recibo uns 60 céntimos de euro. Iso é o que se entende porque din que van a compensar reducindo un 10% da cota fixa" y aclara que que dicha cota fija es de 6 euros.

Todo esto es para los populares "algo vergonzoso e un insulto á intelixencia dos focenses" y advierte al alcalde que si cree que con 60 céntimos van a compensar todas las molestias sufridas por el vecindario y los empresarios del municipio está en un error.

É algo vergonzoso e un insulto á intelixencia dos focenses

Ante esta situación, desde el PP focense afirman que siguen "ao carón dos veciños para defendelos" y por lo tanto piden la convocatoria de una comisión de seguimiento para valorar esa compensación "e do contrario iremos ao Valedor do Pobo para defender a todos os veciños de Foz deste absoluto atraco".