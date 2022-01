El PP exige fijar los plazos en la A-74 y anuncia 13 millones para la LU-540

La moción de Por Viveiro en el último pleno para instar a la Xunta a agilizar la obra anunciada para la LU-540 y estudiar la viabilidad de construir una autovía que conecte Viveiro con la AG-64 resultó aprobada pese a la abstención del PP, que argumentó que el proyecto de la carretera de A Gañidoira no se había paralizado, sino que se había mejorado y que el presupuesto asciende ahora a 13 millones de euros. Sobre las infraestructuras también se pronunció el PP comarcal, en concreto sobre la autovía Barreiros-San Cibrao A-74, de la que exige datos concretos como plazos y presupuesto tras anunciar el Gobierno que iba a priorizarla.

En el pleno de Viveiro el portavoz del PP, Óscar Rodríguez, replicó a las críticas sobre los retrasos en la mejora del vial que conecta el municipio hacia Lugo asegurando que la dilación era debida a que el proyecto se había mejorado y que el definitivo está a punto de ser presentado. "O primeiro anteproxecto que se fixo era de 5,5 millóns de euros e cando estaba feito considerouse que non era satisfactorio porque había máis necesidades que as contempladas. Ese foi o motivo de facer un proxecto novo, proceder a outra valoración para ver a realidade da súa realización", aseguró el portavoz popular, quien añadió que este proyecto definitivo —que sitúa en trece millones de euros— "estará entregado a finais deste mes de xaneiro" por la empresa redactora y a continuación seguirán los trámites pertinentes. "As previsións son que durante este primeiro trimestre estea sometido a información pública e antes de que remate o ano vaise proceder á súa licitación", avanzó.

El Gobierno anunció que priorizará la autovía de A Mariña y el PP demanda información precisa sobre trámites y presupuesto

Rodríguez defendió que esta actuación no estuvo parada "nin un só instante" sino que se mejoró el proyecto "e hai que dar ese tempo por ben empregado". Recordó además que fue una "demanda personal" que le hizo cuando era candidato a la alcaldía al presidente de la Xunta, "á cal accedeu independentemente de se o PP ganaba ou non as eleccións", y asegura que ese compromiso será una realidad.

AUTOVÍA DE A MARIÑA. Por otro lado, el Gobierno central dijo que priorizará la A-74 entre las autovías que tiene en proyecto y a este anuncio respondió el PP comarcal, que no se fía de las palabras y exige al Ejecutivo hechos, empezando por fijar los plazos para su ejecución y el presupuesto que destina a su construcción.

Los populares valoran el anuncio pero creen que el Gobierno "debe ser máis ambicioso e informar aos veciños dos trámites exactos que prevé levar a cabo", pues aseguran que esta infraestructura "quedou paralizada ao entrar o PSOE na Moncloa". Recuerdan que "ano tras ano" los diputados y senadores del PP reclamaron incluir partidas en los presupuestos para esta obra "co obxectivo de dar continuidade ao traballo iniciado por Mariano Rajoy", pero tanto este año como en ejercicios anteriores el importe asignado "foi de risa", dicen.

En sus enmiendas a los presupuestos pedían partidas concretas para 2021 y 2022 con unos 2,6 millones de euros para el tramo San Cibrao-Burela, 2,8 para el Burela-Foz, 700.000 euros para el tramo Foz-O Carme y otros tantos para O Carme-Barreiros.