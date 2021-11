El PP desvela que el alcalde de Foz echó del Concello a una conselleira

El portavoz municipal del PP de Foz, Javier Castiñeira, criticó al alcalde de Foz, el socialista Fran Cajoto, por no saber tratar con otras administraciones para conseguir apoyo económico para el municipio y como ejemplo puso que se cerró las puertas del Gobierno de la Xunta. Aseguró Castiñeira, también portavoz del PP en la Diputación, que Cajoto "xa se encargou a principios de mandato de romper relacións co Goberno de Galicia, botando a unha conselleira do noso propio concello". No obstante, Castiñeira no concretó el episodio ni a qué conselleira en concreto se refiere.

Al margen de esa cuestión, el responsable del PP focense dice que Cajoto tiene peso alguno a la hora de tratar con el Gobierno del Estado, en manos del PSOE y Podemos, ya que afirma que no se están atendiendo ninguna de las peticiones necesarias para Foz o la comarca.

Castiñeira sostiene que en esta situación es el PP el que consigue las grandes inversiones en el municipio, como la depuradora o la remodelación del centro de salud.

Al margen de ello, le pidió al alcalde "orden" a la hora de llevar cuestiones internas del Ayuntamiento pues aseguró que los plenos no se están convocando cuando se había decidido entre todos los grupos, la última semana de cada mes, "e unha vez máis o alcalde de Foz retrasa o pleno unha semana; non é a primeira vez, como xa denunciamos noutras ocasións".