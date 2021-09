El PP denuncia vertidos tras una obra en Foz que el BNG asegura que no se acabó

Los problemas del saneamiento en Foz volvieron a aflorar tras la fuerte tromba de agua caída el pasado miércoles, que levantó algunas alcantarillas y provocó desbordamiento en varias zonas. Una de ellas fue en Porto Chico, donde el PP centra su crítica al entender que las obras realizadas en la zona "non é que non funcionaran, senón que cremos que está peor". Unas quejas que rechazan desde el grupo de gobierno, en este caso por parte del teniente de alcalde, Francisco Fanego, quien insiste en que los trabajos "aínda non concluíron".

"Estivéronse facendo uns traballos, pero nin están acabados nin nós dixemos que isto ía ser a solución", recuerda el edil nacionalista, en respuesta a las palabras de la concejala popular Verónica Soto, para quien "a obra diante do clube náutico que o goberno dixo que ía a solucionar os problemas de vertidos nesa parte do saneamento e visto o que pasou nestes últimos días, cos primeiros trebóns, non é que non funcionara, e que cremos que está peor, porque incluso se levantou o asfalto que acababan de botar poucos días antes".

Fanego recalca que la obra que ya está ejecutada en esta zona es el colector que separa las pluviales de las fecales, con el fin de que llegue menos cantidad de agua a la depuradora y que se pueda verter directamente al mar la que no es contaminante.

Una parte a la que se sumará una segunda, que es la limpieza del colector general, "que ten moitos sólidos, o que merma a súa capacidade e non dá asumido o caudal, pero que é imposible facelo no verán pola cantidade de poboación que houbo na localidade, pero que queremos facer antes do inverno", cuenta el concejal. También insiste en que se trata de dos obras que coordinaron con la empresa que gestiona el servicio de agua y que vieron "moi necesarias", porque "é un problema que vén de lonxe e tamén os había cos gobernos do PP".

Para los trabajos ya hay consignada una partida presupuestaria. Se hará en concreto con el remanente de una obra contratada con el plan único de la Diputación para arreglar, precisamente, otro problema de saneamiento, el de Torques do Castro, en Marzán, dice Fanego.

Nueva depuradora

El PP reconoce que la solución a los problemas de los desbordamientos de varias zonas de Foz pasarían por "avanzar na nova depuradora, que é o único proxecto que solucionaría ese problema e moitos outros que ten o concello de Foz de saneamento e de contaminación ambiental". Algo en lo que coinciden con el grupo de gobierno, desde donde recuerdan que "estanse seguindo os trámites que marca a lexislación" y "nós non estamos a poñer ningún impedimento a súa construcción, a pesar de que a ubicación non era a que propoñíamos", dice Francisco Fanego como edil del BNG.

"Seriedade"

La edil popular Verónica Soto reclama "máis seriedade porque as cousas do pobo non se resolven con camisetas de ‘Salvemos as rías’ ou con propaganda de dous días", insiste, recordando que "o pobo estivo sucio e non se limparon os sumidoiros, o que xerou máis desbordes".