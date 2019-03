El PP denuncia la "desidia" del Gobierno con Alcoa y presentará mociones

El PP ha denunciado este jueves la "profunda desidia" del Gobierno central para impulsar un estatuto de consumidores electrointensivas que suponga garantías para el empleo en las plantas de Alcoa.

El cabeza de lista al Congreso del PP por Lugo, Jaime de Olano; el miembro de la Diputación Permanente José Manuel Barreiro; la presidenta provincial, Elena Candia; y los alcaldes de Cervo y Xove, Alfonso Villares y Demeterio Salgueiro, han cargado contra un borrador de estatuto que "hace saltar todas las alarmas".

De tal forma, los populares avanzan que presentarán mociones a diferentes niveles en defensa del empleo de "uno de los motores económicos de A Mariña", las cuales llegarán tanto a municipios de la comarca como a la Diputación de Lugo.

Además, el propio De Olano recibirá el 26 de marzo en el Congreso a los trabajadores de Alcoa San Cibrao y hará lo propio el 28 de marzo con los comités de A Coruña y Avilés.

"Creemos que el Partido Socialista tiene una oportunidad extraordinaria para rectificar pues, de lo contrario, el castigo a A Mariña sería irremediable y solo tendría un culpable: el Gobierno del señor Sánchez, con la complicidad del PSdeG en Lugo y en Galicia", ha avisado Jaime de Olano. Agrega que "pone en riesgo el futuro de esta comarca y los 70.000 vecinos".

En la misma línea, el alcalde Cervo, Alfonso Villares, espera que este viernes el Gobierno apruebe un decreto que "beneficie el trabajo en A Mariña", "el día del decreto social en A Mariña".

Losada pide a la Xunta menos críticas y convocar mesa sectorial sobre Alcoa

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha denunciado hoy que la Xunta de Galicia y el conselleiro de Industria, Francisco Conde, "se dedican a criticar la labor del Gobierno" con respecto a Alcoa "pero no ha convocado la mesa sectorial para buscar inversores, como se había comprometido a hacer".



"No sé si es por desidia, por mala fe o porque no lo consideran necesario, pero la Xunta tiene que activar esa mesa sectorial y las competencias que ellos tienen en este sentido", ha apuntado Losada en declaraciones a la prensa durante la presentación en Oleiros (A Coruña) de una campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) contra los atropellos.



El delegado también ha apuntado que el Principado de Asturias ya ha constituido dicha mesa sectorial, que tiene por objetivo la búsqueda de inversores, facilitarles que conozcan la planta de Alcoa y estudiar otros incentivos que se puedan ofrecer desde las competencias autonómicas.



El representante del Gobierno también se ha mostrado "extrañado" por la exigencia de Conde al Gobierno de bajar el IVA a la electricidad y reducir los costes de su transporte a través de un Real Decreto urgente, ya que las leyes en ese sentido "tienen que tramitarse con el Congreso de los Diputados en pleno funcionamiento".