El PP critica el "abandono" que sufre el paseo de Covas un verano más

El estado de la red viaria municipal, el mantenimiento de las fuentes públicas y el aspecto del paseo marítimo de Covas un verano más son asuntos por los que el grupo del PP de Viveiro reclama al gobierno local que actúe para su mejora.

En el último pleno la concejala Teresa Pérez hablaba del "hastío de los vecinos por ver cómo uno de los lugares más emblemáticos ofrece una imagen de abandono y suciedad", en relación al paseo marítimo. Preguntaba el motivo por el que solo se pintó una pérgola, que "sobresale en medio de un paseo ennegrecido", y no se realizaron este año más mejoras en la zona, en la que recordó que se volvió a instalar una caseta de obra para los socorristas.

El edil de obras, Jesús Fernández Cal, dijo que actuaron en la pérgola por seguridad al desprenderse algunos trozos y añadió que no se adecentaron otras porque el presupuesto global superaba los 40.000 euros, sin embargo en cuanto puedan arreglarán alguna más. Sobre la caseta de los socorristas defendió que les permite mejorar sus condiciones, pues recordó que antes estaban en el parque "en un zulo que non tiña nin luz nin auga corrente".

Óscar Rodríguez también demanda una limpieza de las fuentes y publicar en la web los resultados de las analíticas de sus aguas

El portavoz popular, Óscar Rodríguez, trasladó en el mismo pleno "queixas" de los vecinos por el estado de las fuentes y rogaba que se revisasen para hacerles el mantenimiento necesario, además de publicar los resultados de las analíticas que se realizan a sus aguas en la web municipal "para que estean visibles para toda a veciñanza". El edil Fernández Cal recuerda que pese a no ser competencia municipal, el Concello realiza tres analíticas anuales de las fuentes más frecuentadas y "en canto sexa posible volverase a realizar unha limpeza do seu entorno".

Rodríguez anunció otra iniciativa para mejorar las carreteras municipales y "lograr que a Deputación mellore as súas", pues asegura que toda la red viaria está "moi deteriorada". "Os pavimentos están cheos de fochancas e por outro lado está sen facer a roza das beiras", dice el popular, que cita la situación concreta de los viales de Santo André de Boimente aunque asegura que tienen "queixas que proceden de practicamente todas as parroquias do municipio".

"Non é tolerable esta falta de xestión por parte da alcaldesa, Os veciños do rural teñen o mesmo dereito que os da zona urbana a transitar por vías que estean en boas condicións", afirma Rodríguez, que dice que es una cuestión de seguridad para conductores y viandantes.