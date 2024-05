El PP de Viveiro cree que el gobierno pone en riesgo el patrimonio local

El PP de Viveiro puso este miércoles un "moi deficiente" al gobierno "bicéfalo" ante la "lamentable situación económica" del Concello vivariense, "con servizos e patrimonio municipal en risco". La portavoz, Mariña Gueimunde afirmó que frente al "desatino e despilfarro" del bipartito, el Partido Popular trabaja para los ciudadanos.

La popular puso como ejemplo de la falta de trabajo del gobierno los inmuebles municipales sin atención. Citó las goteras del teatro Pastor Díaz, el pabellón, donde "están estropeando o parqué"; el centro comarcal, el gimnasio obsoleto de la piscina, "con goteiras e os vasos pechados, sen deshumidificador", el estadio Marcos Gómez, los desprendimientos en el exterior del conservatorio, la falta de vestuarios en el campo de fútbol de Celeiro, "onde puxeron dúas casetas de obra sen baños e teñen ata finais de ano para executalas obras, senón perderán a subvención", el deterioro de la Casa dos Maestros, que "está caendo e hai xente vivindo", los accesos y el muro del cementerio o el centro social de Pénjamo.

Mariña Gueimunde lamentó los incumplimientos de programa del Bloque y el PSOE. "O BNG di que ten todo no forno con diñeiro de subvencións da Xunta e da Deputación, pero non sabemos nada das súas promesas electorais" ante las que "a tenente de alcaldesa se xustifica dicindo que non hai diñeiro, pero si o había para as catro dedicacións exclusivas".

Gueimunde carga contra el PSOE: "Son os únicos responsables"

También criticó al PSOE. "Non entendo porque temos que recurrir á Deputación para resolver o problema interno na Policía Local, cando é ela quen mellor o coñece, porque houbo reunións". Censuró además que se cobre lo mismo que en la era covid por ocupar espacio público con terrazas y preguntó "que vai pasar coas festas de Viveiro (Mercado Renacentista, Naseiro, Mostra), os feirantes e os organizadores teñen que sabelo porque hai que pedir material. Isto é unha incerteza constante".

Gueimunde lamentó asimismo que la banda de música cese en su actividad y ante el "despilfarro", propuso a la alcaldesa que "si no es capaz de gobernar, deje paso, porque Viveiro agoniza, que sea valiente y presente una moción de confianza", un mecanismo que le permitiría aprobar los presupuestos por decreto si tiene el respaldo de Por Viveiro, cuyo portavoz, Bernardo Fraga, apoyó la investidura y ahora reconoce que no cumplieron un solo punto de los 15 del acuerdo para elegirla".

Gueimunde sostiene que el PSOE debería dar explicaciones, porque Fraga reconoció que habló con Gómez Besteiro. "O acordo asinárono ela e o seu xefe con Por Viveiro. Se debe diñeiro ás asociacións, eles son os únicos responsables e son os que fallaron á cidadanía, que pediu cambio". Concuerda con Fraga en que los colectivos deben cobrar completas las ayudas de 2023 y 2024 y después habrá que seguir criterios objetivos, porque hay "servizos básicos comprometidos".

Agregó que la partida para la luz se agotó y también "se fixo a destempo o contrato de axuda no fogar". Lamentó además que obvien que la Xunta aporta 673.000 euros anuales para el servicio, al que la Diputación otorga otros 200.000.

Decepción porque la alcaldesa "non está á altura"

El PP se mostró "decepcionado" con la alcaldesa "porque "non está á altura" y consideró que incluso "está amortizada" en su partido, aseveró Gueimunde. Por su parte, Domingo González lamentó que dejen al PP fuera de la negociación, "cando fomos a lista máis votada" y recordó que la portavoz prometió ayudar si solicitaban su ayuda. Mientras, Martín Vale censuró que ningún edil del gobierno asuma su responsabilidad y renuncie. "Otros están desaparecidos", añadió Gueimunde.

La popular ironizó sobre que el concello sea "a escoba de prata da Mariña e pronto seremos a escoba de ouro" por estar "no vagón de cola da industria, as comunicacións e os servizos, aínda que sempre haberá diñeiro para ceas sorpresa, vídeos promocionais ou dietas duplicadas polo mesmo servizo".