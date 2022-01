El PP burelés gestiona una reunión de los vecinos desahuciados con el IGVS

El portavoz del PP en Burela, Manuel Rouco, se reunió con una representación de los vecinos afectados por la decisión de la Sareb de rescindir los contratos de alquiler del edificio en el que residen, en la calle Mar Cantábrico. Un encuentro del que salieron dos compromisos, el de llevar el caso hasta el Parlamento de Galicia y el de gestionar un encuentro con el responsable del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, "para que así os veciños poidan expoñerlle directamente as súas inquedanzas", aseveró Rouco.

El responsable del partido en el municipio burelés manifiesta con estos movimientos su "decidido compromiso de trabajar para buscar una solución satisfactoria para los vecinos afectados e tentar atopar unha saída neste asunto tan desagradable", dice, al tiempo que expone su "firme compromiso de non dar as costas a ningún veciño ou veciña de Burela, porque cremos que este debe ser sempre o labor que debe de exercer o grupo de goberno dunha vila como Burela e, lamentablemente, segundo se nos informou este non foi o caso", asevera respecto de la actitud del mandatario burelés en este asunto.

Rouco rechaza la actitud de la Sareb y su "presión abafante" para que las familias abandonen sus hogares y ya son varias las que dejaron el edificio en los últimos días. Un inmueble, propiedad del llamado banco malo, que desde el PP burelés recuerdan está participado en un 45 por ciento por el Gobierno del Estado, "un accionista maioritario que é, polo tanto, o que ten a chave á hora de tomar decisións con respecto ao futuro dos veciños afectados".

Unos inquilinos a los que Rouco trasladó "o noso máis firme apoio e a nosa vontade de poñer á súa disposición todos os medios dos que podemos botar man para tratar de axudar neste asunto".