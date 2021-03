El PP de Burela solicita al Concello que cubra la baja del médico de la UAD

El PP de Burela presentó una moción en la que insta al alcalde, Alfredo Llano, a cubrir la plaza de médico en la Unidade Asistencial de Drogodependencia, "que está desatendida dende hai seis meses", según explica el grupo municipal popular en un comunicado.

"A persoa que no seu día ocupou esa praza está de baixa, pero esta situación está a causar problemas asistenciais e organizativos", indican los populares. Según explican, los usuarios no pueden tener consultas médicos regulares, "téndose chegado a depender de Atención Primaria para resolver determinados casos".

El PP indica que el Concello es el "responsable da contratación e substitución do persoal do centro, así como do abono dos seus salarios", para lo cual, recuerdan, "recibe unha subvención que supera os 200.000 euros ao ano".

Los populares personalizan la responsabilidad en dos personas: "O alcalde Llano e o concelleiro de sanidade, que non é outro ca o concelleiro de Cultura, José Díaz".