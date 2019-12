El PP de Burela ofrecía la alcaldía al BNG para impedir un alcalde socialista

El PP de Burela hizo pública este sábado la propuesta que guardaba bajo la manga para presentar al BNG con el fin de desalojar a los socialistas de la alcaldía. Lo hacen después de que los nacionalistas rechazaran públicamente gobernar con ellos y desvelando que estarían dispuestos "por primeira vez na historia" a apoyar la investidura de un alcalde nacionalista "sen ningún tipo de contrapartida a cambio".

"Non se poden tomar decisións sen escoitar á outra parte", reconoció el presidente de la gestora del PP, Manuel Rouco, "nós nunca falamos de facer un goberno de coalición, non era a nosa idea ter ningunha concellaría pero dende o BNG non quixeron escoitar a nosa proposta e agora deberán explicarlles aos seus votantes por que non hai un alcalde nacionalista en Burela".

Los populares lanzaban esta propuesta, dicen, conscientes de que en el BNG no apoyarían un candidato del PP a la alcaldía, "pero baixo uns acordos de mínimos, relativos a unha serie de obras e servizos fundamentais para o futuro inmediato de Burela, estaríamos dispostos a apoiar uns presupostos razoables, transparentes e equilibrados para o próximo exercicio", aseguran después de tomar la decisión de no volver a entablar contactos con los nacionalistas. Y es que, la gestora adoptó esta postura después del pronunciamiento público del portavoz nacionalista, Mario Pillado, con su negativa a negociar con el PP.

MANUEL ROUCO Baixo uns acordos de mínimos, estaríamos dispostos a apoiar uns presupostos

Para los populares la idea principal de su propuesta era desalojar a los socialistas de la alcaldía. "Consideramos que ningún dos concelleiros socialistas da anterior corporación de goberno está validado para ser investido alcalde da nosa vila e, sería dificilmente explicable para os veciños e veciñas de Burela, que aqueles partidos que durante estes últimos catro anos estiveron cuestionando a inacción do goberno municipal, agora premien a mesma cunha alcaldía para un dos seus membros, ben cos votos a favor ou ben cunha abstención, no vindeiro pleno de investidura", aseguran los populares.

Asimismo, subrayan que "por riba das siglas políticas está o pobo de Burela e, a situación tan crítica na que consideramos que se atopa require valor e dar un paso á fronte, tomando decisións que noutras circunstancias serían impensables".

"Non queremos un alcalde socialista, pero eles poderían negociar despois con eles si así o consideraban oportuno dende unha posición de forza", indican. Así las cosas los populares no confían en ningún acercamiento de los nacionalistas, aunque subrayan que si esto sucediera estarían abiertos a ello.