El PP de Burela denuncia que hay "vertidos pestilentes" en la playa de A Marosa

El grupo municipal del PP de Burela denunció este lunes que una canalización que desemboca en la playa de A Marosa "ante o asombro dos propios veciños e os turistas, púxose a verter auga cun cheiro pestilente, segundo se nos indicou, na propia praia que na actualidade conta con bandeira azul".

"Entendemos que esa canalización conta con tódolos permisos de Costas e que, con total seguridade, está preparada para aliviar augas pluviais", aseguran en el PP, "o que non pode ser é que se efectuara a contratación da recollida do lixo e limpeza viaria máis cara da historia do Concello de Burela, a cal ten como misión, entre outras, manter limpos os sumidoiros da nosa vila, e que se deixara sen limpar o que evacúa cara a un dos emblemas de Burela, a praia da Marosa".

En este sentido, el alcalde aseguró este lunes que no había recibido ninguna queja al respecto, "pero enviarase persoal a revisar a praia, por si houbera algún problema".

FINCAS. Los populares también acusaron al regidor de ser "cómplice, durante este último ano", del hecho de que haya fincas sin limpiar.

Indican que "en numerosas ocasións" le indicaron que debía colaborar con los propietarios actuando de forma subsidiaria para solucionar el problema, pero "durante todo este tempo fixo caso omiso".