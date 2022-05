El PP y el BNG se enzarzan por las demandas para el IES Monte Castelo de Burela

El pleno municipal de Burela trató este martes la propuesta de la directiva del IES Monte Castelo para la implantación de la FP dual y el Bachillerato para adultos en el centro, una cuestión que ha generado un encontronazo entre el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego.

El portavoz de los populares de Burela, Manuel Rouco, le afeó a los nacionalistas "a súa premura por facer política dunha cuestión que estaba a ser levada coa máxima pulcritude polas distintas formacións, cando foi precisamente a do señor Pillado -portavoz del BNG- a que tivo, desde o primeiro momento, escaso interese en levar este asunto ao pleno", criticó.

Tras las reuniones mantenidas la pasada semana por responsables del centro educativo con los tres partidos de la corporación de Burela, en las que les expusieron sus necesidades de cara al próximo curso, tanto PP como BNG comparten la idoneidad de la implantación de la FP dual y del Bachillerato para adultos "por razóns xeográficas e socioeconómicas", al estar ubicado en el centro de la comarca, pero difieren acerca del lugar en el que deben ser reclamadas estas demandas.

Los populares sostienen que se debe llevar la "ratificación do apoio institucional cun acordo do pleno", mientras que los nacionalistas entienden que estas demandas se deben elevar al Parlamento de Galicia "posto que as competencias en materia educativa son da Xunta, quen debe tomar decisións mediante a Consellería de Educación", señaló Daniel Castro, diputado autonómico del BNG.

Castro conminó al PP "a mollarse e mostrar o seu compromiso con Burela e coa Mariña dunha vez por todas, non como vén facendo ata o de agora e ao que nos ten acostumados, que é relegar á Mariña ao último lugar das súas prioridades", censuró.