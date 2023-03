El PP abandona el pleno en Viveiro tras reproches al gobierno socialista por su inacción

Los concejales del PP de Viveiro abandonaron este martes el pleno durante el debate de una moción del BNG para el establecimiento de una línea regular de autobuses en el municipio. El portavoz popular Óscar Rodríguez censuró dicha iniciativa sin un plan de viabilidad y costes, así como al Bloque por presentarla a estas alturas de mandato, "cando non hai saneamento en moitas parroquias nin traída de augas, nin están amañadas as fochancas de Verxeles, non se fai mantemento do paseo marítimo, o polígono industrial está abandonado, nin se fixo nada para firmar o convenio de cesión gratuita do aparcamento do muelle”.

La enumeración de carencias no sentó bien, según el popular, al primer teniente de alcalde socialista, Jesús Fernández, quien le replicó que "vostede ten máis cara que un saco de selos" y rechazó los reproches sobre el aparcamiento, indicando que "a presidenta de Portos díxonos que non ía investir un peso no peirao de Viveiro e vostede quere que o collamos e en cinco anos nolo saquen, cando só tiraron as naves, rechearon un pouco e aos catro días xa había baches".

Rodríguez se sintió ofendido y le espetó que "vostede é un maleducado", además de solicitar a la alcaldesa que interpelase a su teniente de alcalde. Tras tres peticiones, los populares se levantaron y abandonaron el salón de sesiones.

El portavoz consideró que al socialista "doeulle que enumerásemos tal cantidade de cousas que foron incapaces de facer, polo que empezou con improperios. Eu díxenlle as cousas con educación, pero non son normais as respostas fóra de ton" y añadió "los insultos son una mezcla de rabia y falta de argumentos".

Fernández repuso que lo afirmado por Rodríguez "é faltar á realidade" y añadió que en ningún momento le insultó. Sobre la moción del Bloque, comentó que se estaba estudiando porque es necesario hacer un plan y conocer la demanda.