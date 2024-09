'La potra salvaje' cabalgará en Mondoñedo

Las ferias y fiestas de As San Lucas de Mondoñedo llevan tiempo ofreciendo algún concierto especial dentro del programa de actos y este año no será menos. Se encargará de ofrecerlo Isabel Aaiún, la autora del gran hit del verano Potra salvaje, que seguro que no faltará en el repertorio que ofrecerá en la ciudad mariñana.

Isabel Aaiún y su canción saltaron a la fama cuando su pegadizo tema fue elegido por los jugadores de la Selección Española de Fútbol durante la Eurocopa, que ganaron, como melodía motivadora y generadora de grupo, algo que desde luego funcionó.

El concierto será en la Praza do Seminario a las diez de la noche y será necesario sacar entrada para asistir. Estas se podrán adquirir a partir del día 1 y el precio será de 5 euros.

En cuanto al programa completo de As San Lucas, la feria más antigua de Galicia, está pendiente de confirmación total.