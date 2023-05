Rosa Quintana ensalza Expomar en la búsqueda de soluciones para la flota

La décimo novena feria náutico pesquera Expomar, que se celebra hasta el sábado en la nave de redes del puerto de Burela, arrancó este miércoles con inauguración a cargo de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, quien situó la localidad como "punto de encontro internacional" para los profesionales del mar destacando el carácter integrador, emprendedor y pujante de su sector marítimo pesquero.

Quintana no escatimó elogios hacia el patronato de la fundación Expomar, Absa o la cofradía, señalando que el certamen facilita la participación de las administraciones en la gestión y adecuación de la actividad, del sector como palanca económica y social y de la ciencia en la aplicación de avances tecnológicos e innovaciones. "Burela e a súa feira están sempre na liña colaborativa, en constante alza, nese acompañar constante a un sector potente, dinámico e competitivo, que é un espello no que mirarnos e no que proxectar o desexo de seguir evolucionando en positivo". La conselleira recalcó que "todo aquel que sexa algo no mundo do mar debe estar en Expomar, e todo o que estea en Expomar sabe que conta co mellor escaparate para o mundo do mar e terra adentro, porque o sector leva o nome de Burela ben lonxe, sendo exemplo de puxanza e evolución", sirviendo de inspiración a ferias hermanas, como la de Cabo Verde. Se mostró convencida de que se necesitan "novas solucións", a las que pueden contribuir las actividades de la fundación.

El Progreso cuenta con un stand que ratifica su apuesta por el mar

Stand de El Progreso. J. Mª ÁLVEZ

El diario El Progreso cuenta en esta edición con un stand en la feria náutico pesquera de Burela, donde los comerciales del periódico recibieron el saludo de la conselleira do Mar, quien acompañada por el resto de las autoridades recorrió todo el recinto del ferial, ubicado en la nave de redes del puerto y en una carpa anexa.

La responsable autonómica reiteró la demanda de que se consideren los aspectos económico y social, además del ambiental, apelando al artículo 39 del Tratado de la Unión Europea (UE), que recoge que los sectores primarios deben tener la protección suficiente al ser proveedores de alimentos; y marcó tres desafíos: la resolución del recurso al veto en la pesca de fondo, el proceso de descarbonización de la flota y el avance para garantizar el relevo generacional.

Sobre el veto expuso que la hoja de ruta de la consellería centró los esfuerzos en las vías diplomática y judicial haciendo un frente común con el Gobierno central y el sector ante la prohibición de pesca en 87 zonas vulnerables. La Xunta respaldó los recursos ante "un veto arbitrario e outros como a pretensión de limitar a pesca de arrastre" presentando ante el Tribunal General de la UE una demanda de intervención como parte coadyuvante en el de la OPP de Burela.

Rosa Quintana, junto a Alfredo Llano y otras autoridades cortando la cinta de acceso a la nave de redes donde está el ferial. J. Mª ÁLVEZ

Rosa Quintana aseguró que Mar comparte el objetivo de contar con una flota más ecológica, pero "iso non pode implicar que as medidas para a busca de medios de propulsión alternativos aos combustibles fósiles se apliquen sen facilitar unha vía técnica asumible e sen ofrecer financiamento adicional á ordinaria para a adaptación dos buques". Por ello, solicita comprensión a Bruselas, dada la necesidad de fuertes inversiones. "A nosa realidade é moi difícil, xa que tanto estas limitacións como as inminentes vedas están a supoñer un importante prexuízo ao sector". La misma sensibilidad reclama para afrontar el relevo generacional al conocer que la Comisión Europea no modificará la Política Común de Pesca (PPC). Demanda flexibilidad y simplificación de los requisitos en las ayudas para comprar la primera embarcación y ve necesarios apoyos para que la flota gane seguridad y conectividad, a fin de atraer a los jóvenes.

El gerente de Expomar, José Manuel González, Brais, anunció que "por fin zarpamos" al introducir al presidente de la fundación y alcalde de Burela, Alfredo Llano, quien reconoció el ingente trabajo que requirió esta edición por el avance de los canales telemáticos tras la pandemia, por lo que agradeció la labor del gerente, el apoyo de la consellería, el esfuerzo del Concello y el patronato, pero sobre todo la asistencia de expositores.

Epicentro

Llano recordó el objetivo de la fundación de dar protagonismo al sector y el crecimiento de Burela, que "grazas á pesca desenvolveuse urbanística, económica, social e culturalmente". Prometió cuatro jornadas intensas "sendo o epicentro do sector náutico pesqueiro a nivel internacional". También se hizo eco de las protestas del sector ante las decisiones de la Comisión Europea y la necesidad de que la pesca perviva por el empleo, la industria y la riqueza que genera, pero además considera esencial garantizar la alimentación y recordó la incidencia del covid amarrando varios barcos con tripulaciones afectadas. "A xente do mar sacrificouse moitísimo para garantir alimento para a poboación e daquela non subiu o peixe, fixeron un labor social enorme e iso é de agradecer. Tamén hai que garantir o espacio da pesca, non se poden implantar unhas industrias que despracen a outras, como pode ser a eólica mariña", defendió. Llano confía en que Expomar genere movimiento económico y social y que los expositores marchen con la ilusión de que el sector será puntero y con ganas de volver.

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, destacó la oportunidad para consolidar Burela en el escaparate nacional e internacional de la pesca, incidiendo en que las administraciones trabajen de la mano para lograr un sector "rendible, moderno, eficiente e sostible".