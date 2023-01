Las posturas entre comité y Alcoa están "muy lejanas"

Comité y dirección de Alcoa volverán a reunirse el próximo lunes para tratar de llegar a un entendimiento sobre la revisión del acuerdo para la fábrica de Aluminio. Las posturas "están todavía muy lejanas", reconocía el presidente del comité, José Antonio Zan, este miércoles al mediodía tras terminar las reuniones que ambas partes mantuvieron en León y que fueron "bastante duras".

En la reunión del próximo lunes Alcoa hará su última propuesta y el comité espera que incluya algunas modificaciones. "Esperemos que varíe un poco las posiciones", dice Zan, al tiempo que recuerda la confidencialidad de las conversaciones para "no perjudicar la negociación". "Estamos intentando conseguir lo máximo posible dentro de la situación que tenemos actualmente y la negociación tiene que ser lo más productiva posible", dice. Tras la reunión del lunes esperan poder comunicar "hasta dónde se ha llegado y hasta dónde no y si hay acuerdo o no".

Esta segunda tanda de reuniones en León empezó el martes a las once de la mañana y se prolongó hasta la medianoche. Ambas partes volvieron a sentarse este miércoles a las nueve y media de la mañana y al mediodía daban por finalizado el encuentro, hasta el próximo lunes según traslada el comité.