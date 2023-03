"As postas de sol no faro de Roncadoira no verán son impresionantes"

O faro de punta Roncadoira é un dos puntos turísticos máis importantes de Xove e tamén da comarca da Mariña. E para Jordi Meitín, operario de mantemento, empresario dunha firma de espectáculos e presidente da asociación A Medorra, é un lugar moi especial. "É un sitio ao que acudo frecuentemente a pescar ou simplemente a ver as vistas porque me queda preto da casa e tamén é a silueta que elixín como imaxe para miña empresa", asegura.

Para Jordi ir ata o faro é un hábito que lle vén dende cativo, cando xa ía pescar cos amigos ou vivir as súas primeiras aventuras: "Sempre tratábamos de subir para ver o mar dende arriba e pódese dicir que algunha vez o conseguimos. Ver vese o mesmo, pero ten máis gracia facelo dende máis altura". As vistas que ofrece do litoral son impresionantes, pero o seu entorno tamén é cautivador e a carón del pasa unha ruta que bordea a costa. Ademais para aqueles que só queiran achegarse ao faro os accesos son moi bos "en calquera medio de transporte, menos en tren e avión, pero tamén estamos progresando niso", bromea Jordi, que subliña que no verán téñense xuntado ata unha vintena de caravanas no seu entorno.

Este punto do litoral xovense ten o seu encanto tanto no verán como no inverno. "No inverno cando hai temporais impresiona moito máis estar alí e nos días de verán as postas de sol son impresionantes", recoñece Jordi.

Todos estes atractivos convérteno nun punto que cada vez ten máis visitas, sobre todo en temporada alta. "Ultimamente cada vez se pode ver a máis xente no faro", indica Jordi, "eu vivo ao lado da carretera que leva ata alí e moita xente para preguntando por el".

Para acceder hai que partir dende Xove en dirección Vilalpol e de aí a Portocelo. Desde Portocelo hai que subir á aldea de Vilachá e dende alí xa se colle a pista, de pouco máis dun kilómetro, que deixa ao visitante aos pés do faro, que cos seus 94 metros de altura serve de guía aos barcos dende abril de 1986.