Cuatro positivos en la residencia de mayores de Cervo

La residencia de mayores de Cervo se sumó a la lista de centros de este tipo que se ven afectados por el coronavirus ya que tras realizar los test correspondientes a personal y residentes, el Concello confirmó que hay cuatro positivos. Se trata de una técnica y de tres residentes. Todos se encuentran en buen estado de salud, asintomáticos pero aislados y en cuarentena en la primera planta de dicha residencia para evitar que puedan contagiar otras zonas del recinto y a sus residentes o trabajadores.

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, se mostró tranquilo con respecto a esta situación e indicó que en cuanto tuvieron constancia de esta problemática y tras recibir la información correspondiente por parte de la dirección de la residencia "fíxose un despregamento inmediato de todo o operativo de desinfección". Se refiere a que "como medida preventiva o Concello adquiriu dúas máquinas xeradoras de ozono para desinfectar espazos interiores susceptibles de estar en contacto co virus".

Villares explicó que desde el inicio de la pandemia a través de las delegaciones de Protección Civil y de Servizos Sociais "estamos en contacto directo e diario coa dirección do centro, coa que se deseñaron protocolos de actuación, a través do servizo de emerxencias municipal, para estar preparados no caso de que se identificase algún positivo".

Precisamente este lunes las máquinas de ozono que adquirieron estaban ya trabajando intensamente en las instalaciones del centro de día y la residencia.

Además de poner en funcionamiento dicha maquinaria, el servicio municipal de emergencias "sectorizou toda a planta na que están os residentes que deron positivo, identificando e balizando as zonas restrinxidas e as zonas de transición, onde se muda e se equipa o persoal antes de entrar a estes puntos quentes; e onde se desinfectan logo de atender aos enfermos; extremando as medidas de hixiene, tal e como veñen facendo desde o inicio da crise", explicó el regidor.

Desde el Concello de Cervo quieren mandar un mensaje "de ánimo e moita forza ás persoas usuarias e ao persoal do Centro de Día Residencia, polo seu incansable traballo e polo esforzo maiúsculo que están a facer para coidar e protexer aos nosos maiores" y piden "tranquilidade" porque "afortunadamente estas persoas están asintomáticas".