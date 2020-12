Tres residentes del Hospital Asilo de Ribadeo dieron positivo en covid-19, según comunica el alcalde, Fernando Suárez. La detección de los contagios se produjo dentro de los cribados periódicos que efectúa el Sergas en las residencias y centros de mayores.

Los afectados están con sintomatología leve y han sido trasladados a una residencia que la Consellería de Sanidade habilitó para estos casos en Santiago. A raíz de la detección de estos casos se suspenden las visitas a los usuarios del centro ribadense.

Responsables del Hospital da Mariña, en Burela, comunicaron esta miércoles la situación al regidor, a quien indicaron también que están llamando a los trabajadores del Hospital Asilo para realizar pruebas diagnósticas “para estar completamente seguros da situación á que nos temos que enfrontar”.

La dirección del centro activó los planes de contingencia y protocolos establecidos ante estas situaciones para controlar lo antes posible la situación. El alcalde destaca el funcionamiento “impecable” de dicha residencia en lo que va de pandemia. “Cumpríronse todos os estándares fixados polas autoridades sanitarias competentes e tamén implementaron tódalas melloras posibles de limpeza e desinfección”.

Fernando Suárez añade que además “foise moi estrito cos contactos dos residentes cos familiares e achegados cumprindo os máis estritos protocolos, e igualmente os traballadores respectaron o establecido. En tanto a situación non sexa normalizada, suspéndense as visitas aos usuarios do Hospital Asilo por parte de familiares”.

El alcalde ribadense cree que “hai que ser consciente de que nesta crise sanitaria non existe o risco cero, aínda que o centro está preparado para afrontar a situación, tanto a nivel de persoal como de medios”. Suárez pide asimismo cautela en los comentarios para evitar confusión. “Todo parece indicar que nesta emerxencia sanitaria, que dura máis de nove meses, estase traballando arreo e nos vindeiros días as vacinas chegarán, empezando precisamente por estes centros residencias”.