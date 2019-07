Portos solicita medidas ante la madera apilada en el puerto ribadense

Portos de Galicia, organismo dependiente de la Consellería del Mar, recibió el pasado viernes el escrito del Concello de Ribadeo donde exponía el problema que sufre desde la pasada semana con la plaga de moscas que asola a vecinos y hosteleros próximos al puerto de Mirasol, donde miles de toneladas de madera son el punto de origen de esta plaga. Desde el ente público se está "traballando con total colaboración coas empresas que teñen a madeira acopiada no porto para clarificar a situación, xa que non está determinado aínda cal é o foco do problema", aseveran desde el organismo público.

Dentro de este marco de colaboración con las empresas, "de xeito preventivo e co obxectivo de clarificar a situación, Portos de Galicia envioulles un requerimento para que realicen as comprobacións oportunas e que, no caso de que esa mercadoría sexa a orixe do problema, tomen as medidas correctoras necesarias coa maior urxencia posible", aseguran.

Una plaga de pequeñas moscas ha invadido un buen número de viviendas y establecimientos de hostelería situados en la zona del puerto comercial de Mirasol. Miles de toneladas de madera agrupada en diecinueve montículos son el punto de origen de este foco invasivo que amenaza con resquebrajar la campaña veraniega de vecinos, hosteleros y comerciantes de Ribadeo. El Concello contrató a una firma especializada en tratamiento de plagas que confirmó la ingente cantidad de troncos como el génesis del problema.

"Esta plaga llega en el peor momento del año, en verano, y a escasos días de la celebración del Ribadeo Indiano. Hay pequeñas moscas que se cuelan por cualquier resquicio", aseguró un hostelero de la zona afectada que ve como tienen que "estar constantemente limpiando. Es un trastorno enorme", reconoce.

El hostelero ha tenido que reforzar los turnos de limpieza en sus instalaciones para plantarle cara a esta situación y "donde antes limpiaba una persona, ahora tienen que hacerlo dos. Las habitaciones hay que ventilarlas y ese es uno de los momentos que las moscas usan para colarse en las habitaciones" asevera el empresario.

"Por fortuna nosotros no ofrecemos servicio de restauración, pero algunos amigos han tenido que cerrar las terrazas de sus locales".

A las puertas del Ribadeo Indiano espera que "el Concello y Portos de Galicia tomen las medidas adecuadas para que esta situación se acabe definitivamente", comenta el hostelero ribadense.