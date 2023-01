Portos mejora las indicaciones de los muelles de toda la comarca mariñana

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, renovará y mejorará la señalización vertical que se encuentra ubicada en los espacios portuarios de titularidad autonómica a través de una inversión de 286.000 euros. Son actuaciones que se desarrollan a través de un contrato con el que la Xunta está renovando el conjunto de las señales informativas de 122 muelles que dependen de ella.

La sustitución de la señalización existente por otros elementos responde, según explican, a la necesidad de mejorar los carteles "que en ocasións presentaban danos como consecuencia das condicións meteorolóxicas adversas e da súa presenza en contornas mariñas. Ademais, os novos carteis aportan información aclaratoria e máis detallada da normativa que recolle, o que non implica unha modificación da regulación senón que ofrece máis datos sobre a que está vixente".

Entre dicha señalización que se renueva se encuentran todos los carteles de las oficinas portuarias, la delimitación de las zonas de carga y descarga, las salidas de las zonas portuarias, indicaciones de riesgos y las de prohibición del paso a las personas ajenas a la actividad que se desarrolla en el área portuaria.

En relación con los indicadores de prohibición de acceso a personas ajenas al trabajo en el puerto, los nuevos carteles recogen un texto "moito máis detallado que explica que a normativa, na que non se produciu ningún cambio, limita a entrada ás zonas portuarias a aquelas persoas e vehículos vencelladas con empresas que teñen actividade no porto ou ás autoridades competentes. Entre elas están as entidades pesqueiras, náuticas, comerciais, industriais e de servizos, así como os corpos e forzas de seguridade do Estado, entre outras".

Polémica

En algunos lugares esa normativa generó algunas protestas vecinales porque los propios muelles son zonas de tránsito para muchos peatones. Una fue Ribadeo, donde en principio, ateniéndose a las señales existentes, nadie podría utilizar el paseo marítimo de la localidad ya que hay carteles que prohiben el acceso en uno y otro extremo del mismo.