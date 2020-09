Portos estudia habilitar espacios donde permitir la pesca deportiva en muelles

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, avanzó el miércoles que Portos de Galicia está estudiando habilitar espacios en los muelles gallegos para los pescadores deportivos, ya que ahora mismo este tipo de pesca está prohibida en estas instalaciones y quienes la practiquen pueden enfrentarse a sanciones económicas. El regidor recibió esta respuesta de los responsables del organismo autonómico en Lugo después de que les planteara la problemática surgida en la localidad con los pescadores que cada noche se reunían en el puerto burelés -al igual que ocurre en otros puntos de la comarca y de la comunidad- para la pesca del calamar, que se practica sobre todo en los meses de verano. Es frecuente pescar en los muelles y los diques, aunque este verano también aumentaron las lanchas que fondean en la bocana del puerto burelés.

Llano explicó que durante el verano podían ser decenas de personas las que se reunían a pescar, con el problema añadido en estos momentos de que no se guardaba la distancia de seguridad que exigen las normativas para la prevención del covid-19. "Agora non lles deixan pescar alí porque se xuntaba moita xente e tamén acababa sendo un peligro porque onde se colocan tamén é unha zona de atraque de barcos", explicó el regidor, que aboga por encontrar una solución "porque en Burela, ao igual que noutras loalidades costeiras, hai moita tradición desta pesca". "É importante atopar una solución para que se poda pescar no porto dunha forma normalizada, regulamentada e con seguridade", subraya.

MALESTAR. El malestar entre los pescadores afectados es palpable. Algunos de los afectados critican esta postura de Portos. Aseguran que al principio las prohibiciones venían marcadas porque por la pandemia del covid-19 no podía haber aglomeraciones y en la mayoría de puertos se junta mucha gente durante los meses de verano, pero que se mantienen en el tiempo y que la Guardia Civil tiene orden de desalojarlos.

Según apuntaron distintas fuentes, en una semana se pusieron cinco multas a pescadores en el puerto de Burela y a los sancionados les requisaron la cañas y el carrete. En otros puntos de la comarca, los agentes procedieron a identificar a varias personas. Estas medidas contribuyen a aumentar el enfado de los afectados, que no entienden una prohibición contra una practica que llevaron a cabo toda la vida.

Algunos afectados incluso plantean la posibilidad de constituirse en una plataforma para recoger firmas y trasladar sus reivindicaciones a los distintos partidos políticos y que estos medien ante los responsables autonómicos para que cambie la situación, porque aseguran que ya les prometieron habilitar una zona específicamente para ellos en otras ocasiones, pero que al final nunca se acaba llevando a cabo y el problema sigue enquistándose. El alcalde de Burela ya trasladó el caso, sobre el que hasta ahora se hacía la vista gorda, a responsables de Portos en Lugo y espera que se pueda encontrar una solución.