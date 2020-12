Portos elimina las tasas de las terrazas de hostelería mientras dure la pandemia

Portos de Galicia se unió a las administraciones que aplican medidas para ayudar a luchar contra los efectos económicos de la pandemia y su presidenta, Susana Lenguas, anunció que introdujo una disposición transitoria que establece medidas excepcionales para el año que viene enfocadas sobre todo a mitigar los efectos del covid-19 en el sector de la hostelería. Para ello autorizó la exención de unas tasas y la bonificación de otras para ayudar a las empresas ubicadas en terrenos de su competencia.

En el caso de las exenciones, se aplicarán a las tasas por ocupación de espacios de las terrazas de hostelería desde la entrada en vigor del estado de alarma el pasado 14 de marzo y mientras se mantengan vigentes las restricciones impuestas a este sector a causa de la pandemia.

Además, Lenguas explicó que se bonificará con un 50 por ciento la tasa de ocupación de dominio público portuario a aquellas concesiones o autorizaciones administrativas cuyo objeto recoja, total o parcialmente, su uso en hostelería.

En cuanto a las ayudas propuestas por Portos de Galicia para las embarcaciones, la presidenta de la entidad anunció que quedará congelada la tasa denominada Marpol, perteneciente a la recogida de residuos de los buques atracados en los muelles.

Lenguas se refirió a las inversiones que tienen previstas para el año que viene e hizo hincapié en el "destacadísimo incremento interanual, que sobe un 39%, pasando de 13 a 18,8 millóns de euros". En ese sentido añadió que además de establecer estas partidas para 2021 los presupuestos recogen actuaciones por un importe plurianual de 29 millones.

También destacó que "o 67% dos preto de 19 millóns de inversión prevista para 2021 corresponden a obras e proxectos que se atopan xa en fase de licitación ou contratación".

Susana Lenguas detalló las actuaciones previstas para 2021 y explicó que "o conxunto das accións programadas son o resultado do traballo realizado desde o rigor e a profesionalidade de todo o equipo humano do ente público de acordo con tres liñas de obxectivos: favorecer e mellorar as condicións de traballo dos homes e mulleres do mar, potenciar as actividades de mantemento e impulsar a economía galega no relativo á xestión do dominio público e ao investimento en infraestruturas portuarias con repercusión socioeconómica".