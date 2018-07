Portos deja aparcar en las explanadas de Viveiro en verano pero no acampar

Las explanadas del Casino y del puerto deportivo de Viveiro podrán ser utilizadas como aparcamiento hasta el 31 de agosto, la primera las 24 horas y la segunda en principio de nueve de la mañana a once de la noche, aunque "en datas puntuais" el horario se podrá ampliar también al día completo. Eso sí, queda prohibida expresamente la pernocta de autocaravanas y la instalación de tiendas de campaña.

El Concello solicitó a Portos de Galicia la utilización de estos espacios dada la alta afluencia de gente a Viveiro estos meses y ante la carencia de suficientes zonas de aparcamiento, a lo que el ente público accedió, aunque con algunas puntualizaciones. Entiende que en la explanada del puerto deportivo existen "riscos específicos para os posibles usuarios do aparcadoiro" por lo que es recomendable la presencia de personal de la empresa concesionaria durante la apertura del recinto, que quedaría cerrado de noche "por razóns de seguridade". Precisan desde el Concello que en días de abarrote "poderá ser ampliado o horario durante as 24 horas".

El espacio en el que se puede aparcar en la explanada del náutico comprende "a zona situada xunto ao murete de delimitación portuaria, quedando prohibido o aparcamento xunto ao cantil do peirao e no acceso ás instalacións da Garda Civil do Mar".

Las explanadas quedan bajo vigilancia e inspección de personal de Portos, que podrá cerrarlas si detecta mal uso o una situación de peligro, y recuerdan que su utilización debe garantizar "en todo momento" la normal explotación portuaria, especialmente en lo que se refiere a entrada y salida de vehículos y embarcaciones de los usuarios del puerto deportivo y de la Guardia Civil.

Además, Portos no se hace cargo de los accidentes o daños a personas o bienes que se produzcan en los espacios portuarios como consecuencia de la circulación de vehículos y recuerda que los responsables serán los titulares de los vehículos.

Según el ente público los usuarios también deberán adoptar todas las medidas y condiciones de seguridad e higiene y serán responsables de mantener la zona "en perfecto estado de conservación", además de asumir las consecuencias de los daños que puedan ocasionar a las instalaciones portuarias o a terceros.

Portos de Galicia recuerda que tampoco asumirá responsabilidad en el caso de robos, siniestros o deterioros que puedan sufrir las instalaciones, mercancías o cualquier otro elemento con el que el usuario ocupe la superficie portuaria.