Portos defiende que hace el dragado de Viveiro "con todas as garantías"

El inicio del dragado en el canal de acceso al puerto de Viveiro generó un gran revuelo en el momento del depósito en la playa de Covas de los primeros materiales extraídos, que por su color negruzco generaron alarma entre la población. La alcaldesa, María Loureiro, habló este lunes con la presidenta de Portos, Susana Lenguas, para expresarle la "preocupación da veciñanza" ante la estampa y preguntar por los controles en esta actuación. Desde el ente autonómico aseguran que los trabajos se desarrollan con "absoluta normalidade" y "con todas as garantías ambientais".

Portos -que con esta obra extraerá 45.000 metros cúbicos de áridos del fondo de la dársena de Celeiro, del canal de acceso y del náutico- recuerda que los puntos de depósito son los autorizados por Costas con el informe favorable de Capitanía Marítima de Burela. En concreto, 37.000 metros cúbicos de material de "categoría A, a de maior categoría ambiental", se depositan en aguas interiores, 9.000 metros cúbicos de esta misma categoría se depositan en la playa de Covas y 6.000 de categoría B, "a segunda en criterio positivo de calidade", irán a aguas exteriores. "Os estudos ambientais determinaron que non existía material de deficiente calidade ambiental nesta obra", recuerda Portos.

Añade que, en el caso del traslado de arena a la playa, Costas autorizó el depósito con un informe el 8 de agosto del 2018 y que "para maior seguridade e actualización de datos" Portos repitió los estudios de calidad de la arena en marzo de este año "cos mesmos resultados", por lo que defiende esta actuación que además de permitir recuperar el calado de la zona portuaria "contribúe á rexeneración do areal de Covas, seguindo as indicacións do Ministerio de Medio Ambiente a través de Costas".

El Concello preguntó al ente autonómico por el control medioambiental de la obra

Por su parte la alcaldesa se interesó por los controles que se siguen en esta actuación, a lo que la presidenta de Portos le contestó que "se están cumprindo con todos os protocolos e procedementos medioambientais", reseña Loureiro, que reconoce que la imagen del vertido en la playa era "un pouco escandalosa" y añade que la técnica municipal de medio ambiente se desplazó el lunes al lugar.

El Concello tenía constancia de que el proyecto de la obra incluye un programa de vigilancia ambiental con un director y varios técnicos y considera que "se trata dun proxecto moi esixente no que se realiza unha avaliación pormenorizada antes, durante e despois das obras". En este sentido, el gobierno local pedirá que le remitan los informes medioambientales que se emitan durante este seguimiento, a pesar de que el Concello no tiene competencias.

Precisamente, ayer el BNG de Viveiro solicitaba información al Concello sobre las medidas de control medioambiental y de calidad del dragado y vertido en la playa de Covas "dentro do seu ámbito de competencias", al tiempo que recordaba que la zona que se draga "leva décadas exposta a importantes niveis de contaminación, ben por actividades portuarias, ben por vertidos incontrolados".

El BNG instaba al Concello a formar parte del programa de vigilancia ambiental de la obra y le preguntó si planteará controles independientes para evitar "danos moi graves como presenza de lodos na praia, metais pesados ou residuos orgánicos".