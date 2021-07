Portos no contempla instalar luces en el vial de acceso al muelle de Burela

Portos de Galicia no tiene previsto, al menos por el momento, la instalación de iluminación en el vial de acceso al puerto de Burela. Según explicaron desde el organismo autonómico, dependiente de la Consellería do Mar, se trata de una "vía de carácter interurbano". "Non é de actividade portuaria nin ten tránsito peonil, polo que non está previsto colocar iluminación", añaden en este sentido.

Cuando se inauguró el vial, en diciembre de 2016, ya llamó la atención que no se hubieran colocado los puntos de iluminación cuando las canalizaciones sí que estaban hechas. En aquel momento, se supuso que se acometería la obra más adelante, pero más de cuatro años después, la carretera continúa sin contar con ningún punto de iluminación. En este sentido, la asociación de vecinos O Vencello de Burela puso sobre la mesa hace unas semanas la falta de iluminación que presenta el vial y la conveniencia de que se instalaran puntos de luz para mejorar la seguridad. "Ese vial debería contar con iluminación, tendo en conta que xa está feita a instalación para colocala", aseguraban desde el colectivo y recalcaban que esta necesidad de alumbrado se hacía más evidente en el túnel. Los vecinos consideran que la falta de esta iluminación es una de las deficiencias que se debería subsanar en la localidad.

A este respecto también se pronunció el alcalde, Alfredo Llano, que coincide con la asociación vecinal en que se deberían colocar los puntos de luz necesarios en este vial. "Cando se fixo a obra deixáronse feitas as canalizacións, pero a última hora non se colocaron", aseguró, "dende o Concello xa lle fixemos a petición a Portos de Galicia en varias ocasións porque consideramos que é de rigor poñer eses puntos de luz pola seguridade da vía, sobre todo na zona do túnel onde a visilibilidade se pode ver reducida". "Eu espero que antes ou despois se poña luz", subrayó el alcalde.

El vial de acceso al puerto de Burela se ha convertido en uno de los principales accesos a la localidad, no solo para el tráfico portuario sino para muchos vehículos que lo usan para entrar y salir del centro del municipio, por lo que es una vía con bastante tráfico.

El Concello tiene el proyecto para la rotonda de O Perdouro

La asociación vecinal O Vencello también demandaba la mejora de las rotondas que dan acceso a este vial, ya que consideran que "non están coidadas" y además, la de O Perdouro es la que da acceso a la localidad y "non da boa imaxe do pobo".



Precisamente para esta rotonda, el Concello ya cuenta con un proyecto para acondicionarla. "Xa temos un convenio aceptado polo Concello e por Portos de Galicia para facernos cargo desa rotonda porque consideramos que é fundamental que estea arranxada pola imaxe que ofrece do pobo", explicó el regidor.



ACTUACIÓN DE OFICIO PARA SU LIMPIEZA. Llano avanzó que una vez que el convenio esté firmado, el Concello empezará con los trabajos de mejora. Por el momento, "desde o Concello xa actuamos de oficio para tela limpa e que non estea chea de maleza", subrayó el alcalde.