Portos no certifica que la plaga se deba a la madera en Mirasol

Portos de Galicia lamenta la "falta de rigor" del Concello de Ribadeo a la hora de determinar el origen de la plaga de moscas que desde hace unos días atormenta a turistas, vecinos y hosteleros en Ribadeo, pues desde el ente autonómico no pueden determinar que el origen de la misma sea la madera apilada en Mirasol, como aseveró el Ayuntamiento.

El gobierno local ribadense encargó un estudio sobre el génesis de esta invasión de insectos a una empresa especializada en plagas y sus conclusiones determinaron que el origen recaía en las toneladas de maderas almacenadas en el muelle de Mirasol procedentes para embarcar desde el muelle.

Por su parte, la inspección realizada por Portos de Galicia junto a representantes de las empresas madereras "non permite que neste momento se poida determinar a orixe da praga de mosquitos", según advierte el organismo autonómico, dependiente de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia en un comunicado que hizo público en la jornada del martes.

Concello y Portos de Galicia no coinciden en el origen de la plaga

Portos procedió a esta supervisión "tras constatar a imprecisión do informe do Concello que sinala a madeira como foco desta situación, xa que se realizou sen a inspección in situ da empresa que apilou a madeira e cuxo técnico si asistiu á realizada polo ente", confirman desde Portos de Galicia.

La plaga está provocando malestar entre los vecinos, pero sobre todo en los negocios de la zona, que temen una publicidad negativa a las puertas de una temporada fuerte y a unos días del Ribadeo Indiano.