Portos abre el jueves el nuevo aparcamiento del muelle viejo

La idea de abrir Viveiro al mar con el derribo de los galpones del muelle viejo culmina este jueves, según la previsión de la Xunta, tras más de dos décadas de tramitaciones para eliminar las naves y acondicionar el espacio en distintas fases.

"Remata o proxecto de recuperación da fachada marítima, unha iniciativa que comezou co goberno de Fraga na Xunta e culminou co de Núñez Feijóo", destacó el delegado territorial, José Manuel Balseiro, tras una reunión técnica celebrada el miércoles en el muelle viejo, con las plazas de aparcamiento ya pintadas y la señalización vertical instalada, donde recordó que "foi preciso demoler en total doce galpóns a medida que foron vencendo e puideron rescatarse as concesións".

Portos tiene previsto abrir el jueves la nueva explanada pero restringirá durante unos días el acceso a la zona que linda con la estación de autobuses para mejorarla mediante "a renovación da sinalización horizontal do aparcamento".

En esta última fase la Xunta derribó cuatro galpones y condicionó un espacio de 2.500 metros en el que se incluyeron zonas de ajardinamiento, iluminación y conexión con servicios urbanos y que dotaron de 100 nuevas plazas de aparcamiento al espacio, que ahora suma un total de 335.

La demora en la apertura de la explanada portuaria fue muy criticada por el Concello ya que no pudo utilizarse durante el Resurrection Fest o el Mercado Renacentista. De todos modos su apertura es bienvenida en una época en la que la ciudad multiplica su población, algo que ya se nota en las calles y también en el tráfico especialmente en el centro urbano, que continúa a la espera de una variante exterior.