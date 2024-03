La portavoz del PSOE en O Vicedo, María Pérez Santaballa, renuncia por motivos de salud

La portavoz del PSOE en O Vicedo, María Pérez Santaballa, anunció la renuncia a su acta de concejala por motivos estrictamente de salud y personales.

"Con moito pesar, presentei no Concello a miña renuncia como concelleira. Temas estrictamente persoais de saúde así o aconsellan. Moitas grazas a todos os compañeiros socialistas, non só do Vicedo, tamén de Lugo, da Mariña, do Ortegal; aos amigos e veciños que me apoiaron, me deron consellos ou me animaron ao longo deste último ano. Segue o proxecto, segue o equipo, segue a ilusión. Polo Vicedo sempre!", publicó la vicedense en sus redes sociales este lunes.

Santaballa, abogada de profesión, concurrió por primera vez como candidata a las elecciones municipales de O Vicedo el año pasado, donde logró tres representantes. La hasta ahora número 2, Verónica Canoura Paz, será la nueva portavoz y como nueva edila entrará la que iba de número 4 en la lista, Lucía Prieto Fraga.

Desde el PSOE de O Vicedo trasladaron el pesar por su marcha: "Unha mágoa para nós anunciar que a nosa voceira María Pérez Santaballa presentou este luns a súa renuncia como concelleira por motivos de saúde. Grazas por todo este tempo con nós, somos un equipo, somos o teu equipo", publicaron.