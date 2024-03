O porco celta sabe máis que os outros

Nando fala moi ben e regular da súa paixón que é coidar e producir porco certificado da raza celta. Forma parte de Asoporcel e ten a súa explotación en Couboeira, Mondoñedo, aínda que el vive habitualmente en Viveiro onde se adica a outra cousa. Esa é a parte menos boa. E dío con moita claridade: "Eu só lle aconsello adicarse a isto a quen viva doutra cousa, e ter isto como teño eu, pois como complemento, porque eu realmente téñoo porque me gusta, porque gañar, o que se di gañar para vivir disto en exclusiva, é moi complicado".

Pero el abórdao como unha paixón e traballa igual que isto lle chegou a el: xeneticamente. Porque se a el lle chegou isto por seus pais el tamén traballa en mellora xenética dos seus animais en colaboración con Agacal ou Asoporcel e co centro de Abegondo, mellorando xenotipos e procurando "sacar animais homoxéneos, que sexan porcos longos, de orellas grandes e patas altas, que non saian rasos. Son programas de I+D nos que estamos mellorando". Esta explicación illada non parecería a dun criador de porcos, pero este é o mundo do porco celta: unha evolución constante que está a lograr o obxectivo que persegue, que é unha calidade excelsa.

A base da cría dos seus porcos é o pastoreo e logo cereais como trigo, avea, millo ou cebada. Só calidade máxima na alimentación dos animais para obtela despois na alimentación humana. Así é como funciona, sen escatimar nunca nada.

Conta Nando López que "isto meu foi como moitas outras historias. Te metes porque che gusta, un pouco como hobby, sacas uns cartos extra, e logo xorde unha oportunidade empresarial e tiras cara adiante". E non é sinxelo, porque di que afronta os problemas de tanta outra xente coa suba dos prezos: "A min inflúeme moito o gasóleo polo tema dos traslados, tamén pola maquinaria. Tamén ensilo e fago alpacas que se incrementan no prezo que me custa a min facer o mesmo produto, pero logo a realidade é que desde 2018 o prezo da carne é case o mesmo e iso que estamos a falar dun produto practicamente premium".

Todo mudou a nivel burocrático e administrativo

Nando López explica que entende a parte das protestas do sector primario cando falan de trabas burocráticas porque el mesmo di vivilas a cotío no seu traballo. Por exemplo, cando hai que tratar un animal que está enfermo. Nese aspecto relata que "por exemplo, algo tan simple como anotar cousas nun libro, todo iso cambiou completamente. Danche unha receita que mesmo é dunha única dose, e non se dan conta que un animal non é unha persoa. Se tes un problema para darlle o medicamento, se o perdes porque che cae... tes un problema. Requere cautela e moita precaución".

É só un exemplo, pero entende perfectamente o que pasa porque di que "eu son novo e amáñome, pero para a xente maior, iso ao mellor se lles fai moi complicado e se cometes un erro, pois sabes que te expós a unha sanción, a unha multa. A verdade é que con todas esas ordes, non sei que é o que pretenden, pero en porco celta somos extremadamente coidadosos".

O que si di é que se están poñendo tantas trabas «que non sei onde vai acabar todo, no noso e na agricultura tamén, porque non hai xente que entre nova ou que teña os coñecementos necesarios. Por exemplo no meu non hai quen saiba despezar ben. En quince ou vinte anos haberá un problema gordo con iso».

Unha forma de produción integral

A forma de produción da carne coa que traballa fai que sexa el mesmo o que pecha o ciclo, desde a selección xenética animal, é dicir, xa desde antes de nacer, ata que a carne lle chega ao consumidor, algo que pensa que fan só 16 ganderías en toda Galicia.

O produtor de Mondoñedo explica que poñer a carne a disposición da xente é "unha parte máis do que fago. Nunha gandería ese é un traballo que tamén hai que facer, tes que mandar o animal ao matadoiro, así que o que eu fixen foi facer eu ese investimento e así podo completar o ciclo da carne. Por exemplo mato e tardo uns catro meses en ter todo listo, que é o que leva por exemplo preparar e ter listos os chourizos, e ter todo preparado, envasado e distribuído para cobralo. De doce meses para cobrar vaste a quince meses máis ou menos pero a verdade é que ultimamente, co que hai, estase fomentando a compra de proximidade e de calidade, así que isto que fago tamén vai nesa liña, a da confianza da xente que me compra e sabe perfectamente que o meu produto non leva aditivos".

Como resultado diso di que a venda directa é moi importante e vai a máis. Nando López explica que xa vende moito na parte da Mariña Occidental "tanto a particulares como a hostalería, que a verdade é que lles teño que agradecer a confianza porque son moi fieis e moi bos compradores".

Isto que conta non é calquera cousa porque aínda que non dá nomes porque non pode, di que ata ten como cliente algún con estrela Michelin. E pensa que é así porque tamén o pon todo da súa parte para gañarse esa confianza da que fala "porque fago precocido, traballo en precociñados. Tamén con cachena. A xente máis ou menos sabe cando mato e cando teño todo listo, así que me piden cadrando co calendario ou ben que van necesitar algo e é unha forma de garantir que todo teña boa calidade".

Tamén se refire á cuestión do prezo, porque di que en realidade o porco celta ofrece unha calidade moi alta cunha diferenza de precio moi pequena con respecto do que é o porco normal "e a xente que o proba, xeralmente, repite, porque hai moitísima diferenza de sabor e compensa. Normalmente a xente bota contas e aprecia a calidade e sabe de onde vén todo".