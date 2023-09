Los populares reclaman a Costas que regenere la playa de Fomento

El diputado del Partido Popular y portavoz de Infraestruturas en el Parlamento de Galicia, José Manuel Balseiro, visitó O Vicedo para comprobar junto con el alcalde, Jesús Novo, la necesidad de regenerar la playa de Fomento. Balseiro presentó una proposición no de lei en la que reclama a la Dirección General de la Costa del Ministerio de Transición ecológica la recuperación de dicha zona natural.

Los populares advierten de que "esta praia, moi próxima ao núcleo urbano, situada entre o porto e antigo varadoiro, presenta na actualidade un estado de conservación deficiente, motivado polas propias dinámicas naturais e pola presenza de moitas algas que cobren a práctica totalidade do ano a zona do areal e a zona de baño, sen que a normativa vixente permita a súa retirada".

Balseiro solicita la intervención de la Administración central pues, según el PP, "comprobou sobre o terreo a situación deste areal e a potencialidade da súa mellora, acompañado do alcalde de O Vicedo, Jesús Novo Martínez. Ambos coinciden en sinalar que sería moi conveniente que se destinen os recursos necesarios para acometer este proxecto que tecnicamente é viable, segundo apuntan os expertos, cunha actuación de rexeneración que implicaría a achega de novas cantidades de area".

OS CASTELOS-MOLEDOS. El arreglo complementaría el proxecto del Concello para construir un paseo marítimo que unirá el antigo varadero de Os Castelos y el actual paseo de Moledos. Balseiro recuerda que "O Vicedo é moi coñecido polo popular itinerario de pasarelas de O Fuciño do Porco, pero tamén por atesourar algunhas das praias máis bonitas de Galicia. Falamos de reputadísimos areais como os de Abrela, Xilloi, Caolín ou O Vidrieiro, de gran calidade; ou Area Grande recoñecido polos surfistas, ou a praia de Arealonga, na desembocadura do río Sor e da ría do Barqueiro, aos que agora podería sumarse a praia de Fomento, de acadar a súa rexeneración", según destacó.