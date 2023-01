Pontón alerta en Ribadeo del fracaso del neoliberalismo en la pandemia

Un repleto salón de conferencias del hotel Voar recibió este viernes a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y líder del principal partido de la oposición en la comunidad, dentro del ciclo de conferencias organizado por la Fundación Sargadelos y el Grupo Voar, en el que defendió la intervención pública para favorecer a las mayorías sociales y al interés general. "Desde o BNG defendemos un si rotundo á intervención pública, pero non a calquera, porque nin todas son positivas, nin todas buscan o ben común".

Pontón apostó por recuperar la capacidad agraria, lograr un modelo de financiación que permita a la comunidad "ter a chave dos seus recursos, que garanta o dereito de todas as persoas a unha vida digna, a servizos públicos de calidade". La nacionalista apoyó la intervención para combatir la desigualdad y la exclusión social, pues cree que el neoliberalismo fracasó al no dar respuesta a los desafíos de la pandemia. "Vimos as consecuencias de priorizar o lucro privado sobre a saúde pública, de privatizar e precarizar os servizos públicos, da austeridade, da deslocalización industrial, da falta de soberanía alimentaria ou da falta de control sobre sectores estratéxicos de produción".

La nacionalista rechazó la privatización de Endesa, que ahora sería "un mecanismo ante a especulación da enerxía pero que, ironías da vida, hoxe ten como accionista á empresa pública italiana Enel, que en 2021 tivo un beneficio de 1.902 millóns de euros". Abogó por "usar a riqueza e os recursos de Galicia para crear riqueza e emprego de calidade".

Crisis

Ana Pontón lamentó también la escalada inflacionista "que afecta máis a Galicia, onde os prezos están subindo por riba da media estatal, pese a ter salarios máis baixos e as segundas pensións máis baixas do Estado. O último dato mostra un IPC do 5,7% no Estado e dun 6,4% en Galicia, con artigos básicos como a carne ou o peixe, convertidos en artigos de luxo para moitas familias".

El paro también desciende "a un ritmo tres veces inferior ao da media estatal e o IPI rexistrou unha subida acumulada do 2,5% no Estado, fronte á caída do 1,9% en Galicia. De crise industrial sabedes moito na Mariña, con Alcoa como exemplo, pero á que se suma o peche continuo de empresas, algunhas emblemáticas", destacó.

Además puso el foco en el precio de la luz y tildó de "insultante" que Galicia, "sendo produtora neta de electricidade, non teña unha compensación que rebaixe a factura da luz, como a tarifa eléctrica galega que defende o BNG", como sucede en otros países europeos, donde las zonas productoras tienen tarifas más bajas para compensar los costes sociales y ambientales.

Pontón citó el caso de Muras, con 384 aerogeneradores y donde las empresas obtienen unos 90 millones de euros, "pero só unha mínima parte dese obsceno beneficio chega aos propietarios dos montes e ao propio concello. Sabedes cantos muíños ten Madrid, principal consumidora da electricidade que produce Galiza? Cero", adujo.

La nacionalista concluyó que "para saír desta encrucillada hai que poñer por diante os intereses da maioría e tamén precisamos superar a dependencia do centralismo e ter máis poder político, máis capacidade de decisión, máis autogoberno", recalcó.