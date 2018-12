A Pontenova usará las galerías de las viejas minas para crear rutas

La presencia de las galerías que en su día se utilizaron para extraer mineral de hierro de las minas de Vilaoudriz es sobradamente conocida en la zona de A Pontenova, aunque en muchos casos no su ubicación exacta, sus derivaciones e incluso su número. De hecho, recientemente fueron exploradas seis galerías por dos espeleólogos que luego contactaron con el gobierno municipal para informarles de su expedición.

El alcalde pontenovés, el socialista Darío Campos, no va a dejar escapar lo que considera una gran oportunidad para aprovechar la presencia de unas galerías a las que es relativamente fácil acceder y en torno a las que quiere construir un proyecto más amplio vinculado al turismo de naturaleza, que desde hace unos años se encuentra en auge y no para de crecer.

Campos explicó que ya entró en varias ocasiones en estas galerías. Dice que son seis "e sabíamos máis ou menos que estaban aí e como entrar, pero nunca se fixera nin tíñamos idea de como eran por dentro ou de que puidera haber tantas". Matiza que en el caso de la sexta de ellas "está moi inundada e non puidemos acceder, pero as outras son facilmente accesibles".

Darío Campos: "Pensei en facer un teleférico, pero non era viable polo custe do mantemento, así que faremos unha tirolina"

Añade que algunas de ellas "teñen unha altura que chega aos dez metros. Noutros casos son máis baixas, pero en xeral ándase ben por dentro. Hai que ter en conta que estaban pensadas para que traballase xente dentro e tiñan que poder moverse máis ou menos ben para traballar e sacar o mineral, aparte de que tiñan que andar as vagonetas, claro".

Sobre sus visitas al interior, relata que fueron dos espeleólogos los que los guiaron y fueron ya varios vecinos de A Pontenova los que entraron en las minas. En esas visitas encontraron "bastante material do que empregaban os mineiros que traballaban alí. Mesmo unha botella que deixaron alí. Pero non hai nada de moito interese porque son instrumentos de traballo normais e están xa en bastante mal estado".

Con todo, su intención pasa por mejorar los accesos a estas galerías y para ello no dudará en diseñar un proyecto ambicioso. Ya está trabajando en ello y el alcalde comentó que "nun principio mesmo me cheguei a plantexar a posibilidade de facer un teleférico, pero despois vimos que a nivel de presuposto e, sobre todo, de mantemento, íasenos moito, así que faremos unha tirolina coa que poder acceder á zona pola que se accede".

PASEOS CONTINUADOS. A partir de las galerías, la idea del gobierno local de Campos es trabajar en varias direcciones al mismo tiempo, pero siempre bajo el paraguas del turismo de naturaleza. Explica que "no referente á visita ás minas é algo totalmente novo na comarca da Mariña. Penso que non hai nada igual. O máis parecido serían as Covas do Rei Cintolo, pero a experiencia non ten nada que ver porque estas son moi accesibles e pódese acceder sen problemas e andar por alí".

Se trabajará también en el exterior, donde se potenciará el patrimonio industrial en torno a los hornos, que son uno de los emblemas de la localidad.

Darío Campos recuerda que "o que corresponde ó paseo feito na antiga vía do tren témolo todo en bo estado e xa se usa, así que eso en concreto non nos vai supoñer ningún problema".