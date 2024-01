A Pontenova trabaja en un sistema de videovigilancia para las personas mayores

El Concello de A Pontenova está desarrollando un proyecto para poner en marcha un sistema de videovigilancia y asistencia para personas mayores en el municipio. "É un proxecto no que estamos traballando para que aqueles maiores que viven sós se poidan comunicar dun xeito sinxelo cos seus familiares e tamén cos Servizos Sociais", asegura el alcalde, Darío Campos, que subraya que esta tecnología "vai ser o futuro", por lo que es una apuesta municipal para sumar el territorio a la transformación tecnológica.

Por el momento es un plan sin fecha de inicio, puesto que aún se está desarrollando y reajustando a los planes iniciales ya que forma parte del proyecto "A Pontenova, territorio rural intelixente" que el gobierno local presentó a la convocatoria de ayudas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. "A idea que presentamos estaba presupostada nuns 500.000 euros, pero a axuda do ministerio é de 191.832, polo que temos que facer reaxustes nos plans iniciais para encaixar o que queremos facer co financiamento co que contamos", explicó el alcalde.

En el marco de este proyecto también se incluye la rehabilitación de la escuela de Vilameá para destinarla a vivienda social. "É un edificio que está abandonado e no concello xa hai escolas que están destinadas a persoas con poucos recursos e vemos que é util, así queremos sumar un novo edificio para estes fins", dijo Campos.

El gobierno pontenovés quiere centrar esta ayuda estatal en mejorar los servicios sociales "porque é unha materia fundamental na que queremos avanzar e contar coas mellores prestacións posibles", pero no descarta usar una parte de la ayuda a otros sectores con peso en el municipio, como el turístico. "Unha vez que levemos a cabo todos os reaxustes precisos nas ideas coas que traballamos, veremos en que materias se poden aplicar do mellor xeito os fondos que temos asignados polo ministerio", dijo el regidor.

Precisamente, con respecto a esta línea de ayudas del Gobierno central para apoyar a los municipios de menos de 5.000 habitantes que necesitan atajar la despoblación y el abandono del rural, habló el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, hace unos días. "O labor que realizan as administracións destes concellos é fundamental para que poidan avanzar en construír municipios máis vivos e dinámicos, poñendo freo ao despoboamento do rural e apostando pola sustentabilidade e ampliación dos servizos, facendo máis atractiva a vida nel e promovendo avances que poñan no centro as persoas que o habitan".

En el ámbito de los servicios sociales en A Pontenova también está en marcha la construcción de una residencia de mayores con centro de día en el marco de la red de la Diputación con una treintena de plazas residenciales y una veintena de día.

La previsión es que los trabajos puedan estar terminados a lo largo de este año.