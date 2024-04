A Pontenova ya tiene una trucha de récord

La localidad de A Pontenova entró en el mundo de los récords con la inauguración de una escultura que representa a una trucha de 9,15 metros de longitud elaborada por alumnado del ciclo de Soldadura y Calderería del IES Enrique Muruais pontenovés que se encargó de pintar el reconocido artista Diego As.

La inauguración se celebró en el transcurso de los numerosos actos que se desarrollaron en la jornada de apertura de la Festa da Troita.

#APontenova 🐟 Inaugurada una trucha de récord, una escultura de 9,15 metros de longitud elaborada por alumnado del IES Enrique Muruais pontenovés que se encargó de pintar el reconocido artista Diego As. VÍDEO: JOSÉ Mª ÁLVEZ pic.twitter.com/Bl7X8fDUgF April 30, 2024

Fue una tarde de lo más intensa que arrancó a las siete con la inauguración, en la que estuvieron presentes todos los implicados en su construcción, además de los responsables municipales encabezados por el alcalde, Darío Campos; los del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) que organiza la cita con su presidente, Francisco Rois, al frente; y la pregonera de la fiesta de este año, Odile Rodríguez de la Fuente.

Pero la inauguración de la escultura no fue la única de la jornada, porque se inauguraron también cinco más de las piedras que decoran el denominado Paseo do pescador. En ellas se instala una placa con el nombre de personas a las que se quiere homenajear en el paseo que se extiende a lo largo del Eo. Este año se colocaron las dedicadas al naturalista Félix Rodríguez de la Fuente; al ganador de tres campeonatos del mundo de pesca Pascal Cognard, que eligió A Pontenova para venir a pescar a España; al médico fallecido y gran aficionado a la pesca Ramón Castro; al programa de TVE Jara y Sedal y a Nacho Rojo, editor del programa Caza y pesca de Movistar Plus que está muy vinculado con A Pontenova.

Posteriormente los asistentes al acto acudieron a realizar una visita al Museo da Pesca y a continuación se entregaron las Troitas de Ouro y los reconocimientos realizados a los socios de honor del CIT, a quienes se otorgó un diploma conmemorativo.

En la inauguración, el alcalde pontenovés destacó el impulso que se da a la Festa da Troita y agradeció la implicación de numerosos colectivos y particulares para que dicho festejo crezca y con ello se beneficie todo el municipio.

Odile Rodríguez de la Fuente resalta la conexión natural de la Festa da Troita

La bióloga y productora audiovisual Odile Rodríguez de la Fuente se encargó de ofrecer este martes el pregón de la Festa da Troita de A Pontenova, declarada de Interés Turístico de Galicia. Lo hizo en una intervención que llenó hasta arriba el auditorio de la casa de cultura y subrayando la gran conexión existente entre dicha fiesta y el mundo al que ella dedicó prácticamente toda su vida: el natural.

Odile Rodríguez de la Fuente, hija del naturalista y mítico presentador Félix Rodríguez de la Fuente, reseñó que celebraciones con este espíritu no son tan habituales, especialmente en aquellos lugares que centran su oferta turística en la conexión con el medio ambiente.

Actos de este miércoles

La Festa da Troita vive este miércoles su día grande con el concurso de pesca en el que participarán cañistas llegados de numerosas comunidades de casi toda España e incluso de otros países.

Se celebran tres concursos, que son el popular, el de pesca con mosca y el de salmón. El pesaje de las capturas es a la una y media en la Praza dos Fornos.

A esa hora habrá sesión vermú con la orquesta Trébol. A las dos y media, campeonato de billarda y a las seis, en la casa de la cultura, se cerrarán los actos con la entrega de trofeos a los ganadores del certamen de pesca.