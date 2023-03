A Pontenova suma con la residencia la atención directa a los vecinos

El alcalde de A Pontenova, Darío Campos, termina el mandato con el arranque de una de las obras más aguardadas: la residencia de la tercera edad. "É un dos servizos dos que temos máis necesidade agora mesmo", cuenta el mandatario, satisfecho del inicio de unos trabajos que prevé que estén finalizados el próximo año.

Un modelo de residencia, de pequeño tamaño y cercana, que él mismo impulsó cuando fue presidente de la Diputación Provincial de Lugo y que empieza a ser una realidad en su concello, con la cimentación ya en marcha. "Trátase dun modelo que ten recibido diversos recoñecementos, mesmo a nivel nacional, e que busca que os nosos maiores podan quedan preto da casa e dos seus veciños", afirma el mandatario pontenovés, que a la atención cercana que evita que los vecinos tengan que marchar de su lugar de origen suma la creación de puestos de trabajo, algo siempre positivo.

Una mejora que es ahora mismo la principal necesidad en servicios sociales, donde el Concello sigue haciendo esfuerzos para mejorar la atención domiciliaria y son una veintena de personas las que prestan atención a mayores y dependientes "e non hai moita xente en lista de agarda", dice Campos.

Un mandatario que carga contra la política de la Xunta de Galicia que, asegura, "leva aos concellos a soportar unha carga impositiva por competencias que non son nosas" y cita como ejemplo el pago a doce euros por cada hora de dependencia, "por debaixo do que realmente estamos a pagar polo servizo, que non tiñamos que poñer porque non é competencia nosa". Igual sucede, recalca, con el Punto de Atención Infantil (PAI), pues "a Xunta presume de que as escolas infantís non lles costa nada aos pais pero o Concello ten que pagar as cuidadoras. Non é lóxico que diga que sae gratis cando non o é para os concellos".

De entre 70.000 y 80.000 euros estima Campos el coste conjunto entre este servicio y la escuela de música, por la que tampoco reciben subvenciones del Gobierno autonómico.

Retos

"Mellorar as condicións de vida dos veciños" es, para el alcalde socialista de A Pontenova, el objetivo principal de un alcalde y se empieza por acercar servicios básicos a los hogares para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El arreglo de las pistas es una prioridad "e traballamos para telas desbrozadas e limpas, pero son moitos quilómetros, o que fai imposible ter todas a punto sempre", reitera el alcalde, que a los cerca de 1.100 kilómetros suma el hecho de que son una de las principales zonas madereras de Galicia. Un sector, el forestal, con el que siempre se han volcado por mantener y apoyar ya que representa una importante apuesta económica y laboral en la localidad.

El turismo ha sido también una de las apuestas del gobierno de Darío Campos que con la puesta en marcha de la Tirolina das Minas le ha dado un importante empujón, situando a la localidad como uno de los grandes atractivos de toda Galicia.

"Quixemos aproveitar o cableado que se usaba para sacar o mineral cara ao forno de Bolloso e pareceunos ideal e, aínda que o principio pensamos un teleférico, ao final decantámonos pola tirolina e é un éxito", cuenta el alcalde que ya trabaja para mejorarlo "e agora estamos buscando un proxecto para saír polo segundo nivel por un camiño alternativo", lo que incrementaría la oferta de ocio y didáctica en la que se basa este proyecto sobre la antigua mina que funcionaba en la zona.

"O turismo rural está funcionando moi ben e temos que botar unha man para que siga así", cuenta un mandatario que lleva dieciséis años en el cargo y que se presenta a la reelección con la misma ilusión que el primer día.

"Diría que con máis que nunca, porque fun sacando os proxectos adiante e teño novas ideas. Unha das cousas que me gustaría acometer é a restauración da ferrería de Bogo, que está practicamente caendo e vaina comprar o Concello e agardamos ter fondos para poder restaurala", añade.

Un proyecto que combina el turismo rural y el etnográfico en una de las zonas más tradicionales del municipio y donde junto a Vilarxubín y otras parroquias se han instalado compradores extranjeros que han apostado por el encanto de la localidad, "unha xente que está integrada e que participa na vida social, como foi co karaoke da pasada fin de para recaudar cartos para as festas das San Lucas", reitera orgulloso el mandatario.

Un alcalde que aguarda en 2024 contar con banda ancha en todo el término municipal, lo que es un aliciente para que la gente pueda teletrabajar con mejores condiciones y ayudar al asentamiento de nuevas empresas. Por fortuna, A Pontenova es un sitio muy demandado por su buena ubicación y ya trabajan en el incremento de 6.000 metros cuadrados de suelo industrial en el parque empresarial, pues "hai firmas interesadas que necesitan terreos", señala.

Una apuesta a la que se suma la colaboración del Concello con la puesta en marcha del ciclo de Soldadura e Calderería que se imparte en régimen dual en el IES Enrique Muruais. "Sen ter competencias en educación poñemos uns cartos para a compra de maquinaria, convencidos de que ten saída e hai que apostar por el", recalca Darío Campos.