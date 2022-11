A Pontenova se muestra al mundo

El enfoque turístico de A Pontenova que, basado en su pasado minero fue desarrollando en distintas direcciones pero siempre del denominado turismo de naturaleza, se analizó en una jornada del tipo ‘Workshop’ que por primera vez se celebra en dicho municipio en la que se mostró "un destino cunha maxia especial, que ten moito que proxectar", según explicó una de sus promotoras, Verónica Ramallal, de la empresa Pekecha, que junto al propio departamento de Turismo del Concello de A Pontenova se encargó de la organización del acto.

Ramallal agradeció precisamente "o gran apoio do alcalde, Darío Campos e da oficina de turismo que serviu para que todo saíse ben. Estivo bastante xente a nivel presencial e moitos outros que se conectaron online, correxindo algúns problemas técnicos que tivemos, pero que se arranxaron".

Para ella lo más importante es que los participantes, todos ellos vinculados de un modo u otro al mundo turístico, coincidieron en destacar "o aperturismo no que se está a traballar na Pontenova neste sector, que o consideran algo fundamental". La responsable de Pekecha cree necesario continuar "facendo cousas como as que xa se están a facer e colaborando conxuntamente, que é do que se trata, de non mirarnos o embigo, senón que ten que saír precisamente do noso embigo que nos proxectemos cara fóra".

Un aspecto importante que destacaron desde la organización fue "a participación dun bo número de oficinas de turismo, que é algo fundamental polo papel que xogan". Verónica Ramallal también señaló que todo el desarrollo del ‘Workshop’ "foi moi natural, con gañas de coñecernos, que é unha cuestión que tamén me parece moi importante porque ás veces custa que a xente traballe entre si. Pero non foi o caso e vimos que pode ser motor para empezar a traballar todos xuntos, porque cremos que A Pontenova pode ser como unha especie de locomotora, como foi A Chocolateira, que tiraba do antigo tren mineiro".

En lo que toca a la oferta de A Pontenova reseñó que "somos o que somos e sabemos do que podemos vivir e por iso me gustou moito, porque a xente que non coñecía o destino ficou abraiada pola diversidade que ofrecemos e a personalidade, aglutinando a montaña co mar da Mariña, e iso é A Pontenova e o que ofrecemos e por iso se vén a xente para aquí".