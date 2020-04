A Pontenova ha comprado mascarillas para repartir a todos sus vecinos

El alcalde de A Pontenova, Darío Campos, comunica que el Concello adquirió 3.000 mascarillas que repartirá a todos los vecinos. Espera que el pedido llegue a finales de esta semana o principios de la próxima y se entregarán puerta a puerta.

Campos indica además que la entidad local "modificará as ordenanzas para eximir do pago dos recibos de auga e do lixo ás empresas e negocios que tiveron que pechar polo covid-19 para contribuír a que volver abrir, xa que son vitais". También eximieron de tasas a usuarios de escuelas deportivas, teatro o música.

El regidor pontenovés también lanza un mensaje de ánimo e invita a seguir cumpliendo las medidas de protección establecidas para combatir la pandemia.