A Pontenova encargó un estudio para saber por qué el río Eo pierde su fauna

El gobierno municipal de A Pontenova quiere conocer de una forma pormenorizada y científica qué es lo que le sucede exactamente al río Eo para que año tras año las cifras de truchas y salmones, básicamente, vayan decreciendo sin que parezca haber más horizonte para ese declive que la extinción total de su fauna piscícola. Para ello encargó un estudio que tienen ya aprobado y presupuestado en algo menos de 6.000 euros con el que quieren conocer las respuestas.

La preocupación del gobierno municipal la verbalizó en varias ocasiones el alcalde de A Pontenova, el socialista Darío Campos, que encuentra en este asunto un empujón inesperado por parte de un colectivo muy importante igualmente alarmado ante esta situación: el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT).

El CIT pontenovés lo preside un pescador que se conoce el río a la perfección, Francisco Rois, y que asiste con desesperación a ese lento pero implacable declive del río Eo.

Tanto Rois como Campos y, en general, todos los vecinos de A Pontenova, saben que es trascendental para el municipio que esto salga bien porque se están jugando algo muy importante como puede ser el futuro mismo de la localidad.

Todos ellos recuerdan que A Pontenova se destacó siempre como un foco de atracción de pescadores. Pero todos ellos son muy conscientes de que los pescadores no regresarán si no tienen nada que pescar porque nada desespera más en este deporte que ir una y otra vez a pescar a un río del que nunca se saca nada o casi nada.

Francisco Rois, que fue uno de los que solicitó expresamente al alcalde que impulsase la elaboración de ese estudio que, explica, para ellos es básico sacar adelante, pero que también es trascendental tomar medidas a posteriori para solucionar lo que sea necesario.

Anticipa que puede haber sorpresas porque "o río Eo na súa parte alta ten moi pouca contaminación", algo que elimina una de las causas que se suele aducir para la falta de capturas.

LIMPIEZA. Él hace tiempo que es uno de los que enarbola otra teoría, que además no se aplicaría solo al Eo sino prácticamente a todos los ríos de Galicia. Se trata de la limpieza de los cauces, ya que explica que sin los cauces limpios los peces no encontrarán el hábitat adecuado para sobrevivir.

Como consecuencia, dice el presidente del CIT, "podes facer as repoboacións que che dea a gana porque non vas conseguir nada de nada". Está convencido de que "mentras as augas non estean limpas, non ten sentido abordar outros debates que están enriba da mesa, como o de pesca con morte ou sen morte. Se non hai nada que pescar, iso da un pouco igual".

En su caso, esta una batalla que encuentra eco en el gobierno local de A Pontenova. El alcalde siempre se mostró convencido de que esa tesis es correcta, pero la normativa es estricta. Rois dice que "ten que haber vexetación, está claro, pero os ríos non os poden ter como os teñen agora".