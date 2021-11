La crisis industrial, un polvorín que asusta por igual a vecinos y a empresarios

Poco que objetar a la necesidad de la huelga de A Mariña del miércoles. Empresariado de la comarca y vecinos a título de particular comparten una visión conjunta: si la destrucción de empleo se consolida tal y como está planteada inicialmente, el futuro para los mariñanos se presenta negro.

El empresario focense José Ginzo cerró durante todo el día sus tiendas de Ribadeo y Foz porque dice que la situación es muy complicada "e hai que apoiar unhas reivindicacións que eu creo máis que xustas". De hecho, dice que llegó un punto "no que é necesario loitar" y lo justifica con una proyección de futuro: "É que perfectamente pode chegar o día no que os nosos fillos nos lembren que aquí había unha gran industria, ou varias, e nos pregunten que foi delas e que fixemos nós para tentar que se quedasen aquí. E que lles imos contestar? Pois polo menos exercer este dereito á folga e facer algo para tentar que cambien as cousas e tratar de que se nos escoite".

Eso sí, el dice que "logo falta que os que teñen que tomar decisións, nos escoiten. Nós debemos facernos escoitar coas votacións. Non sempre é así, pero debera ser así porque cada vez é máis importante. Tamén é certo que logo, ao mellor, aos que mandache alí a que te representen non fagan ningún caso, eso tamén é certo. Pero a nosa parte do traballo temos que facela, e penso que unha xornada de folga como a do mércores demostra que si que estamos facendo, polo menos, algunhas cousas ben".

El ribadense Pancho Campos lamenta no haber podido ir a la manifestación por motivos personales, pero dice que "non só é algo útil, é necesario e seguramente non sexa a última vez que saiamos á rúa, porque esto non pode ser". Dice alegrarse de ver cómo la manifestación fue un éxito de participación "pero agora falta que nos fagan caso, porque eso é algo que non teño claro, que nos vaian escoitar".

Pancho Campos dice estar "cansado" de que "nos estean machacando continuamente" y por eso confía en que esto sea "un primeiro paso para seguir con máis reivindicacións, porque van facer moita falta e ademais dentro de nada". Coincide con José Ginzo en la necesidad de hacerse valer en las elecciones "aínda que tamén é certo que están cada vez máis adulteradas, porque se practica eso que se chama o pitufeo, pero temos que seguir facéndonos escoitar cando votamos ou estamos perdidos".

La gerente de una tienda del centro de Viveiro considera que el comercio debe apoyar las movilizaciones de los trabajadores de las industrias de la comarca, "porque la industrialización se va de A Mariña, si cierran las pocas empresas que tenemos no sé de que vamos a vivir. Imagínate la cantidad de gente que tiene Alcoa y Vestas, y si eso se multiplica, A Mariña se muere". De hecho, ella asegura que una parte importante de los establecimientos del centro vivariense suele cerrar al paso de las manifestaciones, como también hicieron cuando los trabajadores de la planta de Chavín organizaron la última de sus protestas en la Praza Maior de la ciudad, bajando la persiana durante la hora que duró.