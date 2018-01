Cuatro polizones llegaron al puerto de Ribadeo en un mercante de Chipre

Cuatro ciudadanos de países de la antigua Europa del Este llegaron al puerto de Ribadeo a bordo de un mercante en la madrugada del jueves al viernes pasado, hacia la una y media de la mañana, donde agentes de la Policía Nacional con base en la comisaría de Viveiro requirieron su desembarco para proceder a su identificación, después de recibir en la tarde del jueves aviso por parte de la consignataria del barco de su presencia no autorizada en el Alsterdiep, con bandera de Chipre y procedente de Bilbao. Al no ser estrictamente polizones, que serían los de un país tercero, puede requerir el abandono del barco.



Los cuatro viajeros proceden de un país no comunitario, que tampoco pertenece a la lista de adscritos al convenio Schengen, cuya intención parece que es ir a otro país no comunitario, pero con escala en uno comunitario -España-. Subieron en Bilbao al mercante, que recaló en Ribadeo para cargar pasta de papel con destino a Amsterdam. Por esa razón, al ser detectados se procede de la misma manera que se haría con un pasajero de tren indocumentado.



Uno de ellos, que al parecer accedió al país por Barcelona, quedó en libertad en el mismo puerto ribadense, dado que contaba con visado por tres meses aún en vigor.

La Policía Nacional incoa expediente de expulsión a uno, aunque todos quedaron libres por distintos motivos

DEMANDA. Otros dos cuentan con una resolución firme de expulsión ya decretada. Para hacerla efectiva sería necesario su traslado a un Centro de Internamiento de Extrajeros (CIE), ubicado en Madrid, y programar su devolución al país de origen, que suele hacerse en grupo cuando se reúne un número suficiente de extranjeros.



Este trámite se vio sin embargo paralizado este viernes al solicitar ambos asilo, razón por la que no pueden ser expulsados. Además, se da la circunstancia de que ya tenían pedida y concedida para marzo cita en Bilbao para iniciar esta solicitud, por lo que también quedaron en libertad e indicaron su intención de regresar a la ciudad vasca para proseguir desde allí con dicho expediente, pues señalaron que tenían allí la documentación necesaria para completar dicha tramitación.



El cuarto viajero quedó igualmente libre, aunque en este caso se iniciará un expediente de expulsión, por lo que tuvo que facilitar una dirección de contacto para su localización, solicitarle documentación y la comunicación de los distintos trámites.



La Policía Nacional cree que su intención era desplazarse hasta el Reino Unido, país que quedará con el Brexit fuera del espacio europeo y que tampoco es Schengen. Por ello, piensa que pudieron equivocarse al tomar el mercante.