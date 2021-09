La Policía reforzará la vigilancia del botellón y del ruido en Viveiro

Directivos de la asociación de vecinos del Casco Antigo de Viveiro se reunieron este lunes en el consistorio con la alcaldesa, María Loureiro, y representantes de las fuerzas de seguridad (Policía Local y Nacional) para abordar los problemas de ruido que sufren los residentes en el centro de la ciudad. Los cuerpos policíacos se comprometieron a reforzar la vigilancia "dentro de lo posible en las zonas más conflictivas", señaló.

La regidora vivariense explica que las quejas vecinales se producen tras la reapertura de algunos locales de ocio nocturno en los meses de verano, tras la relajación de las medidas adoptadas para frenar la pandemia de covid-19.

Los policías confirmaron que se reforzó la vigilancia y la alcaldesa recuerda que deben controlar todo el concello. Loureiro precisa que desde que la Xunta prohibió las concentraciones en playas y parques para la realización de botellón, las fuerzas de seguridad notaron una mayor concentración de esta práctica en el casco histórico. La alcaldesa asegura que los agentes levantaron actas e impusieron sanciones a las personas que bebían en la calle, fuera de horario o se encontraban sin mascarilla.

Del encuentro salió el acuerdo de "reforzar si cabe aún más esa zona, aunque a partir de ahora habrá menos problemas al irse los universitarios, son fechas puntuales a lo largo del año, pero como seguramente se amplíe más el horario del ocio nocturno se reforzará el control".

La asociación Casco Antigo asegura que "temos unha sensación de importencia, hai xente que se ten que marchar durmir fóra"

El Concello también requerirá a los hosteleros para que controlen que los clientes no saquen los vasos a la calle y que a partir de determinada hora no les entreguen un vaso de plástico para que puedan continuar bebiendo fuera.

Por su parte, el colectivo vecinal precisó que el problema de ruidos, peleas y botellones se concentra en las calles Felipe Prieto, Melitón Cortiñas y Vicente Cociña en la confluencia con Rosalía de Castro. Además, solicitan la revisión de los locales para ver si cumplen la normativa y están adaptados en cuanto a aislamiento, algo que analizarán en otra reunión con los técnicos de urbanismo.

La asociación apunta que las fuerzas de seguridad pidieron su colaboración para avisar con antelación de la agrupación de personas con bolsas o de peleas, a fin de atajar a tiempo las posibles incidencias. "Solicitámoslle á Policía Nacional que faga accións coordinadas coa Local, aínda que sexan menos pero máis rotundas, para que se vexa que non vale todo no casco antigo. Parece que de Covas conseguiron sacalo, pero agora está no centro".

Casco Antigo dice que la Policía Local dijo que actúan, pero "non vemos resultados e pensamos que non é suficiente. Temos unha sensación de impotencia porque hai xente que tense que marchar das casas e durmir noutro sitio, porque non aguantan máis e póñense nerviosos". Y se preguntan: "Quen vai vir vivir para o casco histórico así? É tremendo!. Los integrantes del colectivo consideran que deberían ser los gerentes de los pubs quienes controlasen que la clientela no saliese a la calle con los vasos para consumir.