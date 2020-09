La Policía Local de Viveiro desalojó un local nocturno abierto y con clientes sin mascarilla

Una patrulla de la Policía Local de Viveiro desalojó el pasado lunes por la noche un local de ocio nocturno ubicado en las inmediaciones de la carretera LU-540, donde detectó clienes sin mascarilla, para los que propone sanciones por incumplimiento de las medidas establecidas por la Consellería de Sanidade para prevenir contagios por Covid-19.

Los hechos ocurrieron hacia las once de la noche cuando los agentes accedieron al establecimiento, que estaba abierto cuando no podía, y comprobaron la existencia de clientes con consumiciones pero que no usaban la mascarilla sin motivo justificado.

La infracción atribuida tiene relación con el incumplimiento de la orden del 15 de agosto pasado por la que se modifican medidas previstas en el acuerdo del Consello da Xunta del 12 de junio, que fijaba acciones preventivas frente a la crisis sanitaria del coronavirus. Dichas medidas se decretaron superada la fase tres del plan de transición hacia la nueva normalidad, que obliga a los locales de ocio nocturno a permanecer cerrados.

La Policía Local contó para esta actuación con la colaboración de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en Viveiro.