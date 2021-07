La Policía Local de Ribadeo tendrá coche nuevo, pero no chalecos antibalas

La Policía Local de Ribadeo dispondrá de un nuevo vehículo después de que uno de los que disponía tuviese que ser dado de baja. Esta cuestión se trató este miércoles en un pleno y ya había sido apartada una partida para dicha finalidad cuando salió una línea de subvenciones de la Xunta para este tipo de vehículos, pero en la modalidad de renting.

El portavoz municipal del PP, Daniel Vega, solicitó al alcalde que se acojan a estas ayudas al entender que será algo más económico para las arcas municipales. Sin embargo el alcalde, Fernando Suárez, indicó que antes de hacerlo calculará cuál de las dos opciones sale más económica para el Ayuntamiento antes de tomar una decisión.

También se acordó hacer un proyecto para remodelar la oficina de la Policía Local, que lleva ya mucho tiempo sin mejoras.

Lo que no se aprobó fueron unas peticiones que hizo el PP relativas a dicho cuerpo, como por ejemplo que les dote de chalecos antibalas o que se les compren nuevas pistolas a los agentes, que el regidor ribadense indicó que aunque puedan ser peticiones pertinentes, no son urgentes y por tanto, apuntó, considera que en este momento es necesario atender otras cuestiones más prioritarias a nivel económico en el municipio.

FRANCO. En cuanto a la retirada del reconocimiento de Franco como alcalde honorífico de Ribadeo, Barcia señaló que "non é posible que Ribadeo siga exaltando a figura do ditador" y dijo que tras comprobar esa información hecha pública por un particular, decidió "tomar as medidas oportunas contra os actos de exaltación da sublevación militar ou da ditadura" y añadió que "desde logo que honrar a un ditador non é posible nos tempos que corren. Franco debe quedar onde debe estar, desterrado de todo recoñecemento".