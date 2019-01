La Policía Local dispone de un etilómetro válido para trámites judiciales

El gobierno de la localidad ribadense, regido por el Bloque Nacionalista Galego, acaba de adquirir un nuevo etilómetro con el objetivo de mejorar los medios con los que cuentan los agentes de la Policía Municipal. "Trátase dun aparello avanzado, homologado e moderno, que ten valor probatorio diante do xulgado", como especifica el alcalde, Fernando Suárez.

La compra de este equipamiento responde a un compromiso adquirido en una de las juntas locales de seguridad celebradas hace tan solo unos meses en la que se volvió a pedir este recurso.

"Foi un compromiso que se adquiriu nunha desas xuntanzas entre os axentes das forzas do orde, a Subdelegación do Goberno e o Concello", rubrica el regidor, quien recuerda que en esos encuentros se estableció que "era convinte que unha municipalidade do tamaño da ribadense debera contar con medios propios para non ter que depender doutros que puideran ser cedidos, en circunstancias complexas", matiza.

"Este etilómetro, con toda a súa homologación, ven complementar outro que xa tiñamos, pero que era só orientativo. O novo ten valor probatorio, é dicir, que emite a impresión dos resultados das probas de alcoholemia que se fagan e teñen valor diante do xulgado", especifica el munícipe.

El regidor manifestó que la compra de este equipamiento responde al "ánimo que temos de mellorar os medios sempre da Policía Local, para garantir a seguridade e tamén a mellor convivencia entre a veciñanza". Por supuesto, apostilló que esperaría que "sempre deran valores negativos, porque queremos que a xente cando conduza, non beba".

Pero en todo caso, convino en que todos los ciudadanos han de saber que "a Policía Local conta cun novo etilómetro de última xeración para controlar a quen si conduce bébedo". Y subrayó este mensaje: "A partir de agora que todo o mundo saiba que os policías locais ribadenses contan cun instrumento avanzado, homologado e moderno para detectar as alcoholemias ao volante".

RUIDO. También cuenta el Concello de Ribadeo con un sonómetro, para medir los ruidos en caso de denuncias vecinales por este motivo. Estos equipamientos son más complejos de manejar y los agentes deben aprender a usarlos. También suelen ser más costosos, hasta rondar los 2.000 euros. En cualquier caso se utilizan cada vez menos, tras la merma de la "movida" nocturna en la localidad.