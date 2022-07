La Policía Local de Foz controla la velocidad en las calles este verano

La Policía Local de Foz controla la velocidad en las calles de la localidad este verano con un vehículo cedido por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El alcalde focense, Fran Cajoto, aseguró que el objetivo "non é sancionar senón calmar o tráfico, neste momento no que xa contamos cunha gran afluencia de visitantes e así evitar que se produzan riscos de atropelo e o pobo funcione con normalidade". "O vehículo é moi visible, o radar irá debidamente sinalizado", añadió. Cajoto también hizo un llamamiento a "extremar as precaucións" al volante.