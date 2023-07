La Policía Local auxilia a una mujer mayor que pedía ayuda por una ventana en Burela

Agentes de la Policía Local de Burela auxiliaron a una mujer de edad avanzada que pedía ayuda a través de la ventana de una vivienda indicando que no estaba en su casa y no sabía salir. La afectada estaba desorientada y les explicó llorando que no sabía como había llegado a dicho inmueble.

Los policías hablaron con ella para intentar tranquilizarla y después realizaron las gestiones oportunas para localizar a algún familiar. En el lugar se personó un hijo, quien se hizo cargo de la mujer, que sufre una demencia.

La mujer agradeció a los agentes su colaboración e incluso les invitó a ir por su casa. Desde la Policía Local hacen un llamamiento para estar siempre pendientes de los mayores que sufren enfermedades degenerativas.