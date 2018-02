La polémica catalana se cuela en forma de senyera en el Entroido de Ribadeo

La polémica independentista catalana se coló a fondo en la Queima do Entroido celebrada este sábado en Ribadeo. La que se preveía como una noche de fiesta lo fue, pero arrastrando cierta controversia. Todo comenzó con la elección del muñeco a quemar, que siempre representa a alguien real, como El Pequeño Nicolás o Donald Trump. Este año se había acordado entre Acisa y el Concello, que asumieron la organización al no haber comisión vecinal, quemar a Woody Allen por la polémica de sus supuestos abusos.

Hace un tiempo se sugirió quemar a Puigdemont, en principio en tono de broma. Pero quien encargó el muñeco finalmente se decantó por Puigdemont sin avisar al Concello. Y no solo eso, lo envolvieron con una bufanda que representaba una senyera, la bandera independentista catalana.

A media tarde el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y el concejal de cultura, Farruco Graña, descubrieron que la Queima do Entroido iba a ser también la quema de dicha bandera.

Decidieron pararlo y ordenaron retirar la bufanda con la bandera catalana. Fernando Suárez justificaba su decisión apuntando que "a min non me gusta que se queimen bandeiras de ningún tipo, e se poido evitalo mentres sexa alcalde de Ribadeo, aquí non se vai queimar ningunha. Nin a española, nin a galega, nin ningunha outra".

El regidor apuntó que es cierto que se trata de Carnaval y de algo sarcástico y en tono jocoso, "pero queimar bandeiras é algo que desde logo non me parece procedente e penso que é mellor non xogar con esas cousas porque non hai necesidade. Por iso decidín que se quitase a bandeira do Entroido".

MONDOÑEDO. Sin polémica se vivió este sábado el desfile de Entroido de Mondoñedo, que registró un récord de participación con cerca de un millar de personas disfrazadas.

Un éxito a lo que ayudó el buen tiempo del día y también el incremento en la cuantía de premios que decidió este año el gobierno presidido por Elena Candia y que se acercó a los 5.000 euros en total. La jornada transcurrió sin incidentes con una gran participación de grupos locales, pero también muchos llegados de fuera, de otras localidades de la comarca y de la vecina Asturias. Como ejemplo del gran ambiente destaca el hecho de que fueran nueve las comparsas que desfilaron, seis de las cuales se llevaron premios, y también muchos niños.



