Pol Bassa separa su camino del Deportivo tras cinco años en el club coruñés

Después de cinco temporadas en la estructura del Deportivo, Pol Bassa (Burela, 9-10-2002), cambiará de aires tras su segundo año de juvenil, buscando nuevos horizontes. El jugador se desvincula del club pese a que fue titular durante casi toda la campaña en el cuadro herculino de la División de Honor e incluso participó en algunos entrenamientos con el Deportivo B.

Tras formarse en las categorías inferiores de la SD Burela, Pol llegó al CD Lugo en su etapa de infantiles, de la mano de Ramiro Amarelle, y estuvo dos años en la entidad rojiblanca siendo el máximo goleador en ambas antes de incorporarse a la disciplina del Deportivo, compaginando las categorías inferiores del club, primero cadetes y después juveniles, con sus estudios académicos. Desde muy joven sobresalió tanto en el fútbol como en el fútbol sala, acumulando numerosos premios individuales tanto con sus equipos como con las diferentes selecciones en las que participó.

El joven comenzó su andadura en el fútbol como delantero, pero en el Deportivo fue reconvertido a lateral de largo recorrido por Rubén Comendez, ahora en el Manchester United, y Luis Bonilla, actualmente en el Udinese. Después sus características fueron aprovechadas por Josito y Álex Antón en su etapa juvenil.

Pol trata de reponerse poco a poco de la decepción que supuso no continuar en el Deportivo. “La verdad es que me sorprendió mucho, porque jugué casi toda la temporada como titular y en las últimas jornadas entré en las rotaciones. Incluso en las sesiones en las que participé con el Deportivo B me felicitaron los compañeros porque había tenido buenos entrenamientos”, señaló.

Pese a todo, Pol asegura guardar excelentes recuerdos de su paso por el Deportivo y no descarta poder volver. “Han sido 5 años excepcionales en los que he dejado muchísimos amigos de verdad. Además, creo que me he formado a nivel humano y he crecido mucho a nivel deportivo, recibiendo un gran trato de todos los técnicos”, asegura el futbolista, que incluso valora su cambio de posición en los últimos años, pasando de delantero a lateral. “Al principio me decepcionó un poco, pero ahora, visto friamente, creo que me benefició mucho a la hora de poder tener minutos, desarrollar las condiciones que puedo tener y progresar en mi juego”, aseguró Pol.

Ofertas. Desde que se conoció su marcha del Deportivo, que ha sorprendido mucho en los corrillos futbolísticos, Pol ha recibido ya numerosas ofertas, que estudia junto a su padre, Xevi Bassa y su agente, Joseba Díaz, para continuar su carrera deportiva, aunque todavía no se ha decidido. “Me gustaría poder compaginar el fútbol con los estudios y jugar en un sitio donde pudiera hacer Inef o Periodismo, aunque tampoco voy a renunciar a una buena ofertaa porque no haya estas opciones”, afirmó el mariñano, que reconoce que lo ideal sería jugar en el filial de algún club importante. “Todavía me queda un año de juvenil y seguir en la División de Honor en un club relevante estaría muy bien, o hacerlo en un filial, aunque tampoco descarto poder jugar ya en un equipo sénior si la posibilidad me atrae”, explicó, añadiendo que pese a la rivalidad entre el Deportivo y el Celta B también estaría muy bien jugar en Vigo. “Las puertas están abiertas para cualquier opción y por supuesto que no me importaría jugar en el Celta o en el CD Lugo, donde ya estuve, y muy a gusto, además”, dijo.

Entre las opciones que podría barajar Pol está incluso la de salir al extranjero. “No me importaría, creo que sería una experiencia enriquecedora, lo que sí tengo claro es que quiero seguir jugando al fútbol con algo que me interese y si para ello tengo que salir del país, pues lo haré”, afirmó.