La poeta Luz Pozo recibe emocionada el título de Hija Adoptiva de Viveiro

La entrega del título de Hija Adoptiva de Viveiro a la poeta Luz Pozo Garza congregó en el teatro Pastor Díaz de Viveiro a una selecta representación del tejido asociativo que promovió la distinción. La más longeva de las voces femeninas poéticas gallegas aseguró que su corazón no era capaz "de asimilar tanto como me estades dando, tantas cousas fermosas que non merezo só por ter xogado nestas rúas e vivido eiquí".

Luz Pozo (Ribadeo, 1922) reconoció que "agora xa perdo papeis, libros, non coñezo persoas, e iso tamén me vén ben, porque me fai máis humilde, máis persoa e máis agarimosa". Añadió que la poesía es "unha necesidade da miña natureza", además reflexionó: "o que non cre na inspiración penso que está equivocado, é algo que nos impele, é unha unidade".

La autora recordó su llegada a la ciudad con 7 años, su marcha con la familia exiliada y la convivencia "coas rapaciñas da miña idade, co pobo, coa paisaxe, a terra, o mar de Viveiro, todo iso conforma o meu espírito, tamén amo a Ribadeo moitísimo". Agradeció a todos, sobre todo a los que promovieron el homenaje, citando a Luis Fernández Osorio y su mujer. Pozo Garza también recitó un par de poemas, Pazo de Tor dedicado a Freixanes y otro en recuerdo de su madre, antes de recibir el acta del pleno que acordó por unanimidad su nombramiento, junto al diploma, la medalla de la ciudad y un ramo de flores. Antes había firmado en el Libro de Oro.

La emotividad presidió el reconocimiento a una Luz Pozo que recibió por las calles el cariño de los vivarienses. La alcaldesa, María Loureiro, destacó el "vínculo recíproco" señalando que la distinción parte de una iniciativa popular, fruto de la admiración y cariño del pueblo, "que tiña unha débeda con ela" y apoyada por recogida de firmas y adhesión de colectivos de diversos ámbitos, "antecedente que confire ao título un valor engadido". La concejala de cultura, Lara Fernández, leyó un par de poemas de la autora.

El presidente de la Real Academia Galega, Victor Fernández Freixanes, le envío el afecto de Xesús Alonso Montero, "quen ten unha devoción especial por Luz" y subrayó que "cando a sociedade civil fai que unha persoa sexa profeta na súa terra, iso enriquece á vila, pois ten a sensibilidade de recoñecer esa achega". Apreció que la luminosidad es la característica principal de su obra. "Viaxar pola palabra de Luz é facelo por unha estela de luz, que ilumina corazóns e sentimentos, e fai que as cousas sexan mellores".

La presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosa Álvarez Blanco, señaló que tendemos a ver a los grandes personajes de la cultura "como se habitasen un espazo propio do que nos sentimos exiliados". Reconoció que con Luz "dende o primeiro momento sentínme engaiolada" y recalcó que transmite paz, sensibilidad, una elegancia natural y tiene luz en la mirada, amén de ser "unha potentísima voz", con una relación constante con la obra de Rosalía.

Felicitaciones de diversas entidades



El delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, trasladó las felicitaciones del presidente Feijóo y del conselleiro de Cultura a "unha veciña exemplar e insigne escritora". Rememoró el acierto de que la EOI lleve su nombre: "Unha humilde homenaxe a esta mestra que hoxe rendimos á segunda académica da RAG. Vostede é historia viva da nosas letras". El presidente de la Diputación, Darío Campos, la ve como "unha escritora tan nosa, universal e comprometida coa cultura deste país". También acudieron la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez; el diputado Jaime de Olano y la jefa territorial de Educación, Mariña Gueimunde, entre otras autoridades.

Trayectoria

El cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo Cal, cree que el título es "un acto de xustiza social, que sitúa a Luz Pozo dentro do escollido círculo de persoeiros imprescindibles que serve de faro guía por méritos persoais". Agregó que la distinción hará que "a súa voz resoará con máis forza nas rúas da cidade".

Nuevo Cal apuntó que vivió en cinco casas diferentes de la ciudad, resaltó su pasión por el cine mudo y los juegos, comentando que tenía un patinete de acero y pasaba horas en el pedestal de la estatua de Pastor Díaz. En la ciudad hizo sus pinitos literarios y llegó a recitar de memoria en latín a Virgilio y Ovidio. Expuso que Gamallo Fierros fue su mentor, recordó la época de la academia Minerva, el contacto con los poetas Luis Pimentel y Eduardo Moreiras. Su marido fue alcalde de Viveiro (1957- 64), tiene más de 30 publicaciones, compuso el himno del Congreso Eucarístico y el de la Adoración Nocturna.